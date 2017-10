El Barça derrota el Las Palmas en el silenci d'un Camp Nou buit

El Barça va aconseguir davant el Las Palmas (3-0), en un Camp Nou tancat al públic, el ple de set victòries a la lliga, en un partit en el qual l'equip blaugrana va reaccionar en el segon temps amb els gols de Sergio Busquets i Leo Messi, dues vegades l'argentí. Després d'uns primers 45 minuts molt igualats, el líder de la Lliga va despertar a temps en el segon temps gràcies en part a l'entrada d'Iniesta i Rakitic, i va resoldre un partit marcat pel que va passat ahir a Catalunya.

Silenci al Camp Nou, cosa que mai havia succeït en la història contemporània de l'estadi blaugrana. La situació a Catalunya va provocar que la Junta Directiva de l'entitat catalana decidís, finalment, jugar el partit a porta tancada.

En un Camp Nou en el qual l'únic soroll ambiental van ser els crits dels jugadors i les instruccions dels tècnics, el duel va començar amb el Barcelona dominant el primer quart d'hora, si bé no va generar gaires problemes al quadre de Pako Ayestarán, que ahir s'estrenava a la banqueta canària. Sense Iniesta ni Rakitic al mig del camp va apostar Valverde per un centre del camp inusual amb Busquets comandant les operacions i Paulinho i Denis buscant connectar amb Messi, Suárez i Aleix Vidal, el trident atacant.

A pesar del domini blaugrana, Las Palmas no patia massa en defensa i, quan podia encadenar quatre tocs seguits, arribava amb facilitat a l'àrea blaugrana. En el minut 21, Messi servia una falta directa que Chichizola va salvar quan semblava que la pilota entrava per l'esquadra dreta i en el rebuig el porter va reaccionar bé al xut de Luis Suárez. Poc després, Denis Suárez desaprofitava un mà a mà que el porter argentí va tapar a la perfecció deixant sense angle el migcampista gallec.

En els últims 15 minuts del primer temps, el conjunt visitant va començar a creure's que podia fer mal al Barcelona amb la pilota i va generar més perill a l'àrea defensada per Ter Stegen. Primer va ser Tannane qui, després d'una internada per la dreta, va traçar una assistència dins de l'àrea que Sergi Roberto va salvar abans que Calleri provés la rematada. Sense precisió en la sortida de la pilota i amb poques idees a la zona ampla, el Barça només era capaç d'arribar amb perill per la banda dreta. En aquestes, Sergi Roberto va traçar un centre precís a l'interior de l'àrea que Paulinho va rematar de cap desviat. Però l'ocasió més clara dels primers 45 minuts la va tenir Calleri, que va rematar al pal un centre de Tannane, que va ser un autèntic malson per a Jordi Alba.

Després de la represa, Valverde va reaccionar i va deixar Paulinho i Aleix Vidal a la banqueta. En el seu lloc van entrar Iniesta i Rakitic. L'objectiu: recuperar el control de la pilota. Ho va aconseguir el Barcelona que, amb una marxa més, va assetjar la porteria visitant. Va avisar primer Messi amb un llançament de falta que va rebutjar Chichizóla. Va tornar a aparèixer la mà salvadora del porter argentí evitant el gol de Rakitic després d'un potent cop de dreta. A la tercera va ser la vençuda i en la sortida d'un córner, picat per Messi, Busquets va obrir la llauna amb un subtil cop de cap (1-0, min.49). Poc després Messi, arrencant des de la dreta, va tenir un mà a mà amb Chichizola, que va tornar a aparèixer per salvar amb el cos el segon gol dels locals. Mimava la pilota el Barcelona, mentre el Las Palmas, més endarrerit, només generava perill a la contra sense renunciar a possessions llargues.

En aquestes, un omnipresent Tannane es va inventar una internada per la dreta que només li va faltar culminar amb una bona finalització. En el Barcelona, Messi i Suárez eren els principals arguments ofensius del seu equip, encara que els va faltar una mica de punteria en la rematada final. De fet, l'uruguaià va desaprofitar un un contra un davant Chichizola però abans de regatejar el porter es va deixar caure dins de l'àrea.

L'argentí no va perdonar i en el minut 71 i va deixar el partit encar–rilat. Denis va traçar una assistència subtil per al desmarcatge de l'estrella blaugrana que va deixar assegut amb una retallada Chichizola i va marcar a plaer el segon.

Amb el Las Palmas rendit, Messi va sentenciar en el 76 amb una jugada fugaç que va començar l'argentí a la zona ampla tocant per a Iniesta, que va trobar Suárez i l'uruguaià va cedir en la frontal per al de Rosario, que va definir amb un xut ras. En un partit silenciós i estrany, el Barcelona va aconseguir culminar un dels objectius de Valverde: sumar 21 punts de 21 possibles a Primera Divisió en un primer tram de calendari més accessible que el dels seus rivals.