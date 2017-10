Dos gols d'Isco tomben l'Espanyol

Dols gols d'Isco Alarcón varen posar fi a la inestabilitat del Reial Madrid en Lliga al Santiago Bernabéu, que al quart intent va signar el seu primer triomf, 2-0 davant un Espanyol sense encert en la rematada en els moments en què va veure de prop la possibilitat d'empatar.

D'inici, el Reial Madrid complia el primer objectiu marcat pel seu tècnic: sortir amb intensitat. Generant ocasions havia de corregir el seu estranya falta de pegada i no s'havia complert un minut quan Isco ho va tenir a les botes. Es va plantar mà a mà amb el porter gironí Pau López, que li va endevinar les seves intencions. Respirava al Bernabéu, engalanat amb banderes d'Espanya, al veure el seu equip amb fluïdesa i jugant amb velocitat. Isco tornava a provar sort amb un Espanyol al qual l'aigua li arribava al coll. Havia d'aguantar l'inici en tromba per intentar posar en pràctica la fórmula que va donar punts a Llevant i Reial Betis.

Un intent de Modric i una gran aturada de Pau López a rematada de cap de Casemiro representaven una nova empenta abans del gol. Cristiano Ronaldo fugia de la zona de rematada i veia l'espai per a la passada a Isco que definia com un jugador de futbol sala, de puntera (1-0). La llauna estava oberta i el Reial Madrid a la fi jugava a casa a favor del corrent. No li va servir per millorar perquè Cristiano va ser engreixant la seva ansietat. La més clara la va treure Pau López en un mà a mà en què va xutar escorat. No hi va haver notícies de l'Espanyol fins als últims compassos del primer acte. Gerard la feia a Nacho i perdonava davant Keylor abans d'una segona acció en què el pal repel·lia la seva rematada després d'un greu error dins l'àrea de Casemiro. Necessitava millorar per sumar al Bernabéu i a Quique Sánchez Flores no li va tremolar el pols. Va introduir Marc Navarro i Sergio García, va avançar la posició de Baptistao. Sumat a la migdiada madridista, van presentar a l'Espanyol l'oportunitat d'empatar. Keylor Navas va salvar el seu equip davant el xut de Navarro. S'enflairava l'empat en l'ambient en dos contraatacs de l'Espanyol. Necessitava un canvi un Reial Madrid instal·lat en una muntanya russa en el seu joc. Amb la pilota però sense generar perill i ell mateix l'hi provocava. Un excés de confiança de Ramos deixava el gol en safata a Gerard Moreno però Nacho evitava el gol. Va ser quan de nou va aparèixer Isco per evitar el patiment. Passada enrere d'Isco i xut col·locat a la xarxa (2-0 i partit tancat).