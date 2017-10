Empat sense gols de l'Estartit en un partit on les empordaneses perdonen

Empat agredolç en el Municipal de l'Estartit, on les blanc-i-vermelles van dominar completament el matx de principi a fi. La manca d'encert del conjunt dirigit per David Bonmatí va beneficiar les barcelonines, que no van tenir el dia cara la porteria rival. Les visitants no van generar gens de perill a la porteria de Berta. Aquest resultat situa a les empordaneses com a líders a l'espera del partit suspés del Sant Andreu. El pròxim partit, a domicili, enfrontarà a les gironines davant l'AEM.