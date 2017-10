La Federació Catalana va suspendre tots els partits programats per ahir a la tarda

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va suspendre tots els partits de futbol federat oficials que estava previst que es juguessin a partir d'ahir a la tarda com a conseqüència de la situació que es va viure durant la jornada d'ahir a Catalunya per la convocatòria del referèndum de l'1-O i la dura resposta de Policia Nacinal i Guàrdia Civil a molts poblemes de Catalunya.

La Federació Catalana de Futbol va seguir les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport amb l'objectiu de «garantir el bon ordre de les competicions», segons va indicar en un comunicat oficial tret a les xarxes socials.

La suspensió de la celebració dels partits de futbol federat, la majoria amb participació de nens i joves menors d'edat, es va fer efectiva a partir de les 14 h.

Així, es van suspendre un total de vuit partits de Tercera Catalana. Del grup 15 es van suspendre el Begur-Bàscara, el Sant Pere Pons-Empuriabrava Castelló i l'Esplai-Base Roses, del grup 16 el Cassà B-Sp. Vidrerenca, el Tordera-Calonge i el Vilartagues-La Salle Girona, i del grup 17 l'Hostoles-Santjoanenc i el Pontenc-Fornells. Per altra banda, de Quarta catalana s'han suspès onze partits. Del grup 28 s'ha suspès el Sant Hilari-Vilobí i el Tossa B-Caldes de Malavella B, del grup 29 l'Albons-Jafre, el Flaçà-Salt i el Verges Quart B, i del grup 30 el Lladó-Fortià, el Palau-saverdera-Espolla, el Siurana-Navata, el el Llers-L'Armentera, el Cadaqués-Vila-sacra B i el Portbou-Vilafant.

Per altra banda, els partits de Segona Divisió B i Tercera Divisió, on no hi havia representació gironina ahir a la tarda, i Divisió d'Honor Juvenil, on es jugava el Girona-Manacor es van disputar amb normalitat perquè són de categoria Nacional i no depenen de la Federació Catalana de Futbol.