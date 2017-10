Un gol de Bukary dona el triomf al Lloret en el derbi contra el Banyoles

Derrota per la mínima del Banyoles en el derbi davant un Lloret molt ben situat en el terreny de joc. Es va veure un partit molt estrany, on els jugadors no estaven per disputar un partit com el que exigeix aquesta categoria. El matx va ser molt igualat, amb poca tensió, on els dos conjunts van tenir poques ocasions clares de gol. Els lloretencs van obrir la llauna, poc després d'iniciar la segona meitat, en el minut 49. Després del gol visitant, els locals no van reaccionar i no van ser capaços d'igualar el derbi gironí de la jornada.



El Farners es manté com a líder després d'imposar-se amb claredat al camp de San Juan Montcada en un partit on els gironins van dominar. El matx va començar igualat fins que un gran xut de rosca de Fajardo va obrir el marcador. Després va començar el festival d'un Adrià Salas espectacular que, amb hat-trick inclòs, va conduir al seu equip a la victòria. Els locals tot i reduir diferències mai van creure en la remuntada.