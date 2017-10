L'Olot segueix sense saber guanyar

L'Olot segueix sense conèixer la victòria en les set jornades de competició tot i que ha empatat cinc partits. Ahir, a Mallorca davant l'Atlètic Balears, el conjunt de Martín Posse va fer un partit seriós contra un rival que aspira a entrar en zona de play-off, però els mallorquins van empatar en el minut 87.

El conjunt local va sortir a intentar dominar el partit des del primer minut, i en el minut vuit Oliva va rematar una pilota d'esperó que va tocar al pal.

En l'única ocasió que va tenir l'Olot al llarg del primer temps, va arribar el gol visitant. Una errada defensiva del central Manu la va aprofitar Marc Mas per marcar el 0-1 en el minut 26 després d'un u contra u davant el porter Aulestia.

Els balears, lluny d'abaixar els braços, ho van seguir intentant, però l'equip entrenat per Martín Posse estava molt ordenat i replegat al darrere i va impedir totes les ocasions locals. Però el partit es va refredar en el minut 39, quan el segon entrenador de l'Olot, Pablo Rotchen, va ser expulsat per vermella directa.

Després del descans, el conjunt local va seguir dominant el partit i va disposar de diverses ocasions, fins i tot una pilota al pal gràcies a una magnífica parada de Ginard.

Els minuts finals es van convertir en una anada i tornada constant, ja que els balears van posar defensa de tres.

La insistència de l'Atlètic Balears es va convertir en gol quan faltaven tres minuts per complir el temps reglamentari. El partit no acabaria aquí, ja que els dos equips van disposar d'ocasions per aconseguir la victòria. Primer l'Olot, a partir d'Alfredo, van tenir un u contra u que els locals van poder treure la pilota. Després, el conjunt local entrenat per Armando Moreno va tenir dues ocasions. Una en el minut 92, que va parar Ginard, i una altra en el 93 que va sortir desviada.

El partit va acabar 1-1 amb un resultat que no satisfà cap dels dos equips. L'Atlètic Balears se situa a tres punts del play-off, mentre que l'Olot continua a la zona baixa de la classificació, amb cinc punts i sense conèixer la victòria.