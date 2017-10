El Palamós agafa oxigen amb un triomf ple de fe a Granollers

El conjunt baix-empordanès va escollir una data històrica per celebrar la primera victòria de la temporada, una primera alegria molt esperada i celebrada, però, que com molts esdeveniments d'ahir van quedar eclipsats pel referèndum viscut al país. Els palamosins ahir van estar dirigits pel segon entrenador, Òscar Prieto, ja que Vicenç Fernández no va poder ser a Granollers per motius professionals. El partit va estar a punt de suspendre's a causa de la negativa dels jugadors del Palamós a no jugar per la situació social i política viscuda ahir arran de l'1-O. Finalment, però, a contracor i amb deu minuts de retard el matx va començar. Sense temps per plantar el cul a la cadira, els espectadors locals ja es van veure celebrant el primer gol obra de Samu Obeng (min. 2). Tot i aquest contratemps, el Palamós va reaccionar ràpidament i Marc Bonaventura, que ahir reapareixia després d'una sanció, va aconseguir de penal, el gol de l'empat en el minut 19 de la primera meitat. L'acció del penal es va cometre sobre un actiu Isma Traoré que ahir va estrenar titularitat. Com a nota negativa dels primers 45 minuts cal destacar la lesió de Narcís Barrera en el minut 26. El segon temps va ser de domini altern, però quan semblava que el partit finalitzaria amb repartiment de punts, Botxi va fer el definitiu 1 a 2 en el minut 90. Amb aquesta primera victòria, els groc-i-blaus deixen de ser els cuers del grup, tot i que encara continua en posició de descens.

Un cop finalitzat el partit, jugadors com com Marc Vilà o Herrera van dir la seva sobre la jornada. Vilà va assegurar que «és el primer cop que començo un partit amb llàgrimes» i el segon va voler destacar que «ha estat el partit més trist de tota la meva vida, és enorme la dignitat palamosina, ara el que toca és defensar el país».