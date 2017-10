Piqué, insultat per aficionats: "Cabrón, España es tu nación!"

Com era d'esperar, Gerard Piqué ha saltat al camp d'entrenament de la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) entre xiulets i increpat al crit de "fora, fora". Així, han rebut alguns aficionats al central de la selecció espanyola després que aquest participés en el referèndum de l'1-O i manifestés que si la selecció prescindeix d'ell, ho acceptarà.



Nombrosos aficionats han rebut amb insults al jugador del FC Barcelona. "Piqué, cabrón, Espanya es tu nación!", li han cridat des de les grades.



Piqué va arribar aquest dilluns a la concentració d'Espanya a les 17:21 hores, seriós i sense voler fer declaracions als nombrosos mitjans de comunicació que l'esperaven, i va tuitejar des de la concentració de la Roja contra el Govern.



"Han actuat amb professionalitat i de manera proporcional i proporcionada", va escriure Piqué minuts després d'arribar a la seva habitació a la residència de La Ciutat del Futbol, ??reproduint unes paraules de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en la defensa de la actuació policial a l'1-O.



El text de Piqué acompanyava un vídeo al qual retuiteaba en el qual es veu un furgó policial i un policia disparant una pilota de goma contra uns ciutadans.







''Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado''. https://t.co/FLHvhmwJ8L — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 2, 2017

Puerta de la residencia de la selección. Son dos. pic.twitter.com/DCWQk8i5ZC — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) October 2, 2017

Pancartes en contra

Pique es vomitivo. Eso ponía la pancarta que la Guardia Civil le ha quitado a este hombre pic.twitter.com/yDFKycDn3P — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) October 2, 2017

Piqué va arribar a la concentració d'Espanya en una furgoneta que el va traslladar des de l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas fins Las Rozas, acompanyat de Jordi Alba, Marc Bartra i Sergio Busquets.Va ser l'últim a baixar de la furgoneta amb tots els focus apuntant cap a ell, amb cara seriosa, que no va canviar davant la broma de Busquets. "Piqué, com arribes a la concentració?", Va preguntar un periodista. "Caminant", va respondre Busquets.A l'entrada de la Ciutat del Futbol prou feines hi havia cinc aficionats amb una bandera d'Espanya i un cartell que resava textualment: "Catalán que no quiera ser español que se vaya de Cataluña España pero por la pela si se apuntan, ejemplo Piqué".Membres de la seguretat privada de la Ciutat del Futbol i diversos integrants de la Guàrdia Civil van retirar pancartes a seguidors de la selecció espanyola que atacaven la figura de Piqué, minuts abans de l'entrenament de la selecció espanyola.La primera pancarta que va provocar l'actuació de la seguretat la portava un home d'uns 50 anys: "Yo no quiero que te vayas, quiero que te echen. Eres vomitivo", deia.Un membre de seguretat privada va intentar retirar la pancarta trobant-se amb la resistència del portador i van haver d'acudir sis membres de la Guàrdia Civil a la graderia per aconseguir treure-li mentre que l'aficionat defensava que tenia llibertat d'expressió per escriure el que pensa de Piqué.