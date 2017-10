Piqué: «Jugar aquest partit ha estat la meva pitjor experiència professional»

Un cop acabat el partit Gerard Piqué, visiblement emocionat, va criticar amb duresa l'actuació del Govern espanyol i, en especial, a Mariano Rajoy a més d'admetre que «jugar aquesta partit ha estat la meva pitjor experiència professional». «El que ha passat ho ha vist tot el món i aquesta decisió ha empitjorat moltíssim les coses i és una de les pitjors decisions d'aquest país en els últims 40 anys perquè només ha fet que separar més Catalunya d'Espanya i això pot tenir conseqüències. Però amb un president que té el nivell que té, que no sap ni parlar anglès, és molt difícil», va assenyalar.

El central blaugrana, que al matí havia votat al referèndum, va dir la seva sobre l'esdevingut a Catalunya. «És un partit (el Partit Popular) que utilitza tots els seus mitjans per mentir, perquè durant aquests anys han dit que era una petita minoria i que ens manifestàvem de manera tumultuosa i s'ha demostrat que no érem minoria, perquè érem milions de persones i que no ha estat de forma tumultuosa», va raonar. I, en aquest sentit, Piqué va afegir: «Soc i em sento català i avui més que mai em sento orgullós de la gent de Catalunya perquè crec que s'ha comportat meravellosament, com en els últims set anys».

Així mateix, el central va lamentar els enfrontaments amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que es van produir en alguns locals de votació del referèndum: «No hi ha hagut cap acte d'agressió en els últims anys i ha hagut d'arribar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per actuar com han actuat».

En la mateixa compareixença després del partit, Gerard Piqué va deixar la porta oberta a la seva sortida de la selecció espanyola: «Si el míster o qualsevol persona de la federació creu que soc un problema o que molesto no tinc cap problema a fer un pas al costat i deixar la selecció abans del 2018», va dir amb els ulls plorosos el central, que va recordar que anar a la selecció no és «una qüestió de patriotisme, el que hi va no és el més patriota de tots».



La decisió de jugar el partit

El Camp Nou va mostrar ahir una imatge inaudita en ser l'escenari d'un partit a porta tancada, sense assistents en la graderia ni a la llotja d'honor, després que aquesta decisió l'hagués pres unilateralment el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, com així va reconèixer per mostrar al món «una imatge que faci preguntar-se què està passant en el camp del Barça». El president del Barça va assumir com a únic responsable que el club jugués el partit contra Las Palmas a porta tancada. Decisió que va acabar provocant les dimissions del vicepresident, Carles Vilarrubí, i del directiu Jordi Monés, que defensaven que el partit no es jugués. Bartomeu, per la seva banda, va remarcar que el fet d'haver suspès el partit hagués suposat la derrota del conjunt d'Ernesto Valverde contra Las Palmas, i que a més, se li haguéssin descomptat tres punts en la classificació.

La federació espanyola es va voler guiar per l'informe de l'àrbitre, l'andalús José Luis Munuera Montero, que també era favorable a la disputa del partit. Un dictamen que va coincidir amb el de les Forces de Seguretat, que no veia cap problema en que el partit es jugués al Camp Nou a l'hora prevista.

L'expresident del Barça, Joan Laporta, també va voler donar la seva opinió després que el partit entre el Barça i Las Palmas es jugués a porta tancada. Laporta va ser contundent i en tres piulades encadenadar va afirmar que «Jugar el partit a porta tancada és inhibir-se. És votar en blanc, és ser còmplice dels que practiquen la violència indiscriminada»; també va afegir que «Jugar el partit a porta tancada és ser còmplice dels que impedeixen l'exercici pacífic dels drets i llibertats democràtics»; i va concloure que «El Barça per solidaritat i dignitat amb els ciutadans de Catalunya no podia jugar el partit de cap manera».