Verstappen s'emporta la victòria i Hamilton augmenta el seu avantatge

El pilot holandès Max Verstappen (Toro Rosso) va aconseguir ahir la victòria al Gran Premi de Malàisia de Fórmula1, per davant del britànic Lewis Hamilton (Mercedes i de l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull).

Aquesta és la segona victòria de Max Verstappen, que celebrava dissabte el seu vintè aniversari, a la Fórmula 1, després d'haver aconseguit la primera al Gran Premi d'Espanya del 2016, quan comptava amb 18 anys, 7 mesos i 15 dies, fet que el va convertir en el campió més jove de la història.

Ahir va superar Hamilton, l'actual líder del Campionat del Món i el seu company d'equip, Daniel Ricciardo. El pilot alemany de Ferrari, Sebastian Vettel, que va començar la cursa des de l'última posició de la graella de sortida, va ser quart per protagonitzar una destacada remuntada en un Gran Premi que es va disputar en condicions de sec. Amb els resultats, Hamilton es va distanciar en el Campionat i ara el comanda amb 34 punts de diferència sobre el pilot alemany de Ferrari.

Vettel, que va estrenar alguns elements del seu motor, sí que va poder esquivar en cursa els problemes que el van afectar en la darrera sessió d'entrenaments lliures i que li van impedir marcar un temps de qualificació. La desgràcia, però, no va abandonar Ferrari i va ser el seu company d'escuderia, el finlandès Kimi Raikkonen, qui no va poder competir ahir a Sepang.

«L'equip no sap exactament què ha passat. En qualsevol cas, el cap de setmana ha estat molt desafortunat per a nosaltres» es lamentava Raikkonen, que hauria d'haver ocupat el segon lloc a l'engraellat.

El també finlandès i company de Hamilton a Mercedes, Valtteri Bottas, també va tenir una actuació discreta, finalitzant en cinquena posició, mentre que per darrere seu Sergio Pérez (Force India) va acabar sisè, Stoffel Vandoorne (McLaren) ho va fer en setè lloc, Lance Stroll (Williams) vuitè, Felipe Massa (Williams) novè i Esteban Ocon (Force India), desè. van completar la zona de punts.

El pilot espanyol Fernando Alonso (McLaren) va quedar fora dels punts en finalitzar en onzena posició la prova, mentre que el madrileny Carlos Sainz (Toro Rosso) va haver d'abandonar la cursa per un problema mecànic quan se n'havien disputat trenta voltes. Aquesta edició del Gran Premi de Malàisia, la dinovena, ha estat la darrera, ja que la Fórmula 1 no tornarà a Sepang a partir de la propera temporada, per decisió del govern del país.



Verstappen, eufòric amb el triomf

El pilot de Red Bull va mostrar-se molt content amb la victòria i va comentar que la clau per aconseguir el triomf va ser que «he vist que Hamilton patia una mica i ho he intentat. He pogut fer la meva pròpia cursa. És increïble poder guanyar».