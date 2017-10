Una victòria per a la història

Com en altres partits que es van disputar ahir, sense anar més lluny el del Camp Nou, es van disputar partits de futbol en un moment tan complicat i excepcional que va viure ahir Catalunya que si fos per la voluntat de clubs, com el del Peralada-Girona B, no s'haurien disputat. Així ho manifestava en un comunicat l'entrenador de l'equip, Arnau Sala, que hauria desitjat «no jugar el partit» per «estar al costat de la nostra gent». Els inacceptables fets viscuts ahir a terres catalanes van amagar en certa manera la primera victòria de la història del conjunt xampanyer a Segona Divisió B. Va ser contra el Badalona (2-0), gràcies, en bona mesura, al desequilibri de Xavi Boniquet a la segona meitat, que va provocar el primer gol en pròpia porteria i va sentenciar el partit al tram final el dia que tornava després de lesionar-se a la primera jornada contra el Mallorca.

La primera part es va desenvolupar sense excessius problemes defensius per als dos equips. Novament amb els tres centrals a l'onze titular, Diaby, Vallho i Estellés, el Peralada va tornar a mostrar-se molt sòlid en defensa mantenint, a més a més, la porteria a zero. La qüestió era mostrar-se efectiu de cara a la porteria rival, una de les grans lloses que ha acompanyat l'equip en aquest inici de campionat i que ahir, amb la majoria d'efectius disponibles –a excepció, no poc important, de Coro–, va tornar a veure porteria en dues ocasions, com la setmana passada a Sabadell, aquesta vegada per sumar tres punts importantíssims.

La necessitat de victòria i el fet de jugar a casa van ser dos factors que van fer créixer el conjunt xampanyer a la segona meitat. De mica en mica, els jugadors entrenats per Arnau Sala van fer passes endavant davant un Badalona ben organitzat però que li costava generar clar perill a la porteria defensada per Gianni.



Bentornat, Boniquet

Els peraladencs l'han trobat a faltar aquestes jornades que ha estat absent i ahir Xavi Boniquet va deixar clar el perquè. La seva entrada al terreny de joc, quan faltaven poc més de vint minuts per al final, va donar un aire més fresc a l'equip perquè s'acabés emportant la victòria. El seu desequilibri, la seva visió de joc i la seva velocitat van permetre als gironins desencallar el partit per acabar cantant victòria. Al minut 80, una centrada seva acabava amb un en pròpia porteria de Parera. Cinc minuts més tard, en un contraatac, Boniquet sentenciava el duel contra el seu exequip, el Badalona.

La victòria, en un context estrany però d'un valor immens, dona els primers tres punts de la temporada al Peralada-Girona B, que acumula tres jornades sense perdre i amb cinc punts, tot i no abandonar el descens, ja no és el cuer de la categoria. El proper cap de setmana visiten el camp del filial del Saragossa.