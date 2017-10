Crits i insults en contra de Gerard Piqué en l'entrenament d'Espanya

Gerard Piqué es va entrenar ahir amb la selecció espanyola després una rebuda hostil i 23 minuts sobre la gespa acompanyats d'insults des de la grada per aficionats que van portar pancartes en contra i van mostrar el seu desig que abandoni immediatament la selecció espanyola. Mai s'havia viscut un ambient tan hostil contra un jugador a Las Rozas. El seleccionador espanyol Julen Lopetegui va mantenir l'entrenament a porta oberta, l'únic de tota la setmana, i nombrosos aficionats van acudir per mostrar la seva repulsa a Piqué i demanar-li que deixi la selecció espanyola.

«Piqué cabró fora de la selecció» i «fora, fora», van ser els crits que van acompanyar des de la graderia el moment en què Piqué va saltar a la gespa amb la resta d'internacionals. Seguretat privada i vuit membres de la Guàrdia Civil havien retirat alguna pancarta minuts abans, però se'n van veure diverses atacant el central català. La primera pancarta que va provocar l'actuació de la seguretat la portava un home d'uns 50 anys: «Jo no vull que te'n vagis, vull que et facin fora. Ets vomitiu», deia el text. Un membre de seguretat privada va intentar retirar la pancarta trobant-se amb la resistència del portador i hi van hagut d'acudir sis membres de la Guàrdia Civil a la grada per aconseguir treure-la, mentre que l'aficionat defensava que tenia llibertat d'expressió per escriure el que pensa de Piqué

Els insults de la grada es van encadenar així com els càntics. «No ens enganyen, Catalunya és Espanya», «Viva Espanya» i «Visca la Guàrdia Civil», es repetien en un ambient que només canviava per ovacionar Sergio Ramos o corejar el nom d'Isco Alarcón. L'animadversió contra Piqué s'ha agreujat després que diumenge votés en el referèndum català i des del seu compte de Twitter hagi criticat l'actuació del Govern central. En una primera sessió suau Lopetegui no va poder comptar amb Pepe Reina, Isco i Aritz Aduriz, que van realitzar una suau sessió al gimnàs. Espanya prepara el partit de divendres contra Albània a Alacant.