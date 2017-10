Palafrugell es prepara per l'històric debut a l'OK Lliga aquest dissabte

Palafrugell es prepara per viure dissabte una fita esportiva històrica: el debut del seu equip d´hoquei, el Corredor Mató, a la màxima categoria.

L´equip de Xavier Garcia Balda, que la temporada passada va brillar a Primera Nacional, es va guanyar el dret de tastar l´OK Lliga, i ho farà amb un bloc amateur, molt similar al que va assolir l´ascens. Han arribat David Carles (Girona) i Pere Romero (porter juvenil), mentre que han sigut baixa Pau Casanovas (Jonquerenc) i Eduard Viella i Marc Panella (que jugaran amb el filial aquest curs). Només hi ha un objectiu: mantenir la categoria i la passió que ha desfermat l´hoquei al municipi gràcies a l´ascens.

Xavier Garcia Balda té clar que «estarem patint per la permanència fins les dues últimes jornades» i considera «un premi» tenir la possibilitat de competir a l´OK Lliga.

El Palafrugell segueix sent un equip absolutament amateur, que competirà amb molts rivals professionals com el Barça, el Reus o el Liceo. «Estem al 200% de ganes i d´emoció, però al final això no et dona punts i serà la competició el que ens posarà a lloc», explica l´entrenador, un històric de la casa que ha aconseguit dur el Palafrugell a dalt de tot agafant-lo des de la Nacional Catalana.

Un dels aspectes que més preocupa Garcia Balda és com rebrà la plantilla el salt a l´elit. Segons ell «venim de guanyar-ho tot la temporada passada, i ara començarem una campanya on perdrem partits i estarem setmanes sense guanyar. I hem de veure com ho paeix això el vestidor, i com s´entrena. Ho estem treballant molt perquè és important».

D´entrada el calendari que espera el Corredor Mató Palafrugell és demolidor: dissabte rep el Caldes, finalista la temporada passada a la Copa de la CERS, i posteriorment haurà d´enfrontar-se a Barça, Reus i Liceo. «Podem estar quatre o cinc jornades sense guanyar», adverteix l´entrenador.

El Palafrugell va començar d´hora la pretemporada, molt centrats en la part física «que t´exigeix una categoria com l´OK Lliga». Xavier Garcia Balda opina que «ens ha anat molt bé, hem millorat moltíssim, però ens falta veure què passa quan sortim a competir». En els partits amistosos hi ha hagut una mica de tot.

Es va perdre a la pista del Voltregà (6-3) amb cinc gols del rival a pilota aturada i oferint una molt bona imatge. Després van superar el Vendrell, però van caure golejats contra el Girona.



Més socis

L'ascens a l´OK Lliga ha incrementat el nombre de socis. Paral·lelament s´està fent la segona fase de les obres d´ampliació del pavelló. A l´estiu es va arreglar la pista i les banquetes, i es va eixamplar la paret d´un dels gols. Ara falta ampliar la grada per aquest sector, una feina que el club espera que es pugui culminar abans de finals d´any.

Els partits del Palafrugell, la temporada passada, deixaven petita la instal·lació, amb mig miler de seguidors, aproximadament. Ara la idea és millorar les condicions per al públic i també fer entrades diferenciades per als espectadors i els jugadors, tècnics i àrbitres. La bola comença a córrer dissabte a les vuit. I a Palafrugell els estics ja estan a punt.