Piqué: «Crec que un independentista podria jugar amb la selecció espanyola»

El barcelonista Gerard Piqué ha assegurat que no és el seu cas ser un independentista que vol jugar amb la selecció espanyola, encara que ha defensat que es pugui fer si no es proclama la independència de Catalunya, i s'ha recolzat en el diàleg per donar la volta a la seva situació a "la Roja" i el camí a seguir per polítics.

"No és incongruent la meva postura. T'ho porto a l'extrem, que no és el meu cas, crec que un independentista podria jugar a la selecció espanyola perquè no hi ha selecció catalana i l'independentista no té res en contra d'Espanya", ha assegurat.

"El català no està en contra d'Espanya, només vol el seu propi país. Si no hi ha selecció a Catalunya i no tens res en contra d'Espanya que és un país de l'hòstia, per què no podria jugar un independentista amb la selecció espanyola?. Tendim a portar-ho tot al sentimentalisme i fanatisme", ha opinat.

Diàleg ha estat la paraula més repetida en una llarga compareixença de Piqué, que ha demanat als periodistes que preguntessin tot el que volguessin i que fins i tot ha volgut allargar malgrat l'obligació de tallar pel dinar de la selecció espanyola per al qual esperaven la resta de companys i cos tècnic.

"Estic convençut que hi ha moltíssima gent fora de Catalunya a favor que els catalans puguin votar. Altres tenen una opinió molt diversa. Cadascun pot opinar el que li doni la gana i s'ha de respectar entre tots. Prima el respecte i amb el diàleg es pot arribar a bon port", ha dit.