Gerard Piqué: «Un independentista podria jugar amb la selecció»

Dos dies després d'haver-se d'entrenar amb la selecció espanyola escoltant tota mena d'insults i veient moltes pancartes en contra, Gerard Piqué va comparèixer ahir davant la premsa per «intentar capgirar la situació» i defensar els seus arguments, que tants maldecaps li generen a les xarxes socials. El central del Barça va assegurar que «no és el meu cas, però un independentista podria jugar amb la selecció». Lopetegui i els seus homes tornaran a exercitar-se amb públic aquest vespre al Rico Pérez d'Alacant, abans del partit de demà contra Albània al mateix escenari. Allà es podrà comprovar si la demanda de «més diàleg» que va fer Piqué ha estat entesa o continua assenyalat per la seva defensa del dret a decidir del poble català.

«No és incongruent la meva postura. T'ho porto a l'extrem, que no és el meu cas: crec que un independentista podria jugar a la selecció espanyola perquè no hi ha selecció catalana i l'independentista no té res en contra d'Espanya», va assegurar. «El català no està en contra d'Espanya, només vol el seu propi país. Si no hi ha selecció a Catalunya i no tens res en contra d'Espanya, que és un país de l'hòstia, per què no podria jugar un independentista amb la selecció espanyola? Tendim a portar-ho tot al sentimentalisme i al fanatisme», va assenyalar en una conferència de premsa multitudinària en la concentració de la selecció espanyola.

«Diàleg» va ser la paraula més repetida en una llarga compareixença de Piqué, que va ha convidat els periodistes que preguntessin tot el que volguessin. Va voler fins i tot estendre la seva atenció als mitjans, malgrat l'obligació d'acabar a una hora determinada per anar a menjar amb la resta de companys i cos tècnic de la selecció, que l'esperaven.

«Estic convençut que hi ha moltíssima gent fora de Catalunya a favor que els catalans puguin votar. Altres tenen una opinió molt diversa. Cadascú pot opinar el que li doni la gana i s'ha de respectar. Preval el respecte i amb el diàleg es pot arribar a bon port», va subratllar.

Malgrat deixar entreveure la seva forma de pensar quan ha dit que no és un independentista que vol jugar amb la selecció, Piqué mai no va respondre les preguntes directes sobre si vol la independència per a Catalunya, sobre el que faria si es proclama de manera immediata o sobre el discurs d'aquest dimarts de Felip VI, en ironitzar dient que no va veure'l «perquè estava jugant a la pocha» amb els seus companys.

«Si sóc o no independentista és la pregunta del milió i òbviament no la contestaré perquè crec que els jugadors som figures globals. No puc decantar-me d'una banda o d'una altra. A partir d'aquí perdria la meitat dels meus seguidors a Espanya o catalans perquè la gent posa la política per damunt de tot», va destacar. Va posar d'exemple la família que ha creat per exposar la seva forma d'entendre el que està passant. «Els meus fills són colombians, libanesos, catalans i espanyols. Estem en un món tan connectat que els països no tenen importància».

«Això va molt més enllà. Hi ha milions de persones que es manifesten al carrer a favor de votar, i molts altres que a Espanya es manifesten a favor dels catalans, i altres que no volen que es voti. Se soluciona parlant. El que importa és que els polítics facin la seva feina i se solucioni aquest problema», va argumentar, admetent que diumenge «el referèndum no es va poder fer al 100%».