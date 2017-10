Iniesta fa una crida al diàleg

El capità del Barcelona, Andrés Iniesta, ha demanat avui als governants que dialoguin per trobar una solució política per Catalunya, davant una possible declaració unilateral d'independència.

"Una cosa sí tinc clara, abans que ens fem més mal: dialoguin, els responsables de tot, dialoguin. Facin-ho per tots nosaltres. Mereixem viure en pau", ha manifestat en el seu compte oficial de Facebook.

El migcampista d'Albacete, que s'està recuperant d'una elongació muscular a l'isquiotibial, ha recordat que no té per costum "valorar públicament situacions tan complexes i amb sentiments tan diversos", però ha decidit sortir "perquè la situació que vivim actualment és excepcional".