«L'Olot rep els rivals amb respecte i té tolerància zero amb la violència»

Unes amenaces telefòniques que haurien rebut el president de l'Atlètic Saguntí, Juanma Domingo, i el seu director esportiu, Rubén López, van deixar dimarts, per unes hores, a l'aire, la disputa dissabte del partit contra l'Olot al Municipal garrotxí. Els valencians havien posat el cas en coneixement de la Federació, de la Guàrdia Civil i dels Mossos i asseguraven que no viatjarien si no els garantien la seguretat. A última hora del dia Domingo va parlar amb el president de l'Olot, Joan Agustí, que li va donar totes les garanties i li va explicar «qui som, quins són els nostres valors, rebent sempre els rivals i els àrbitres amb respecte, i que tenim tolerància zero amb la violència».

El partit es jugarà, per tant, amb normalitat dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, en directe per Esport3. El mateix Saguntí va fer ahir un comunicat on agraïa «l'interès i l'ajuda de l'Olot» alhora de garantir la seguretat del partit, i afegia que «unes trucades i uns missatges anònims no representen, en cap cas, ni l'Olot ni els seus aficionats». Segons la denúncia que havia fet Juanma Domingo dimarts, les amenaces consistien a dir-los que «anirien al nostre hotel a esperar-nos o que ens destrossarien l'autobús». De seguida la notícia va ser recollida per mitjans d'abast estatal, que situaven les amenaces en el marc de les protestes per la repressió policial l'1-o i culpaven uns suposats radicals de l'Olot que el club no ha tingut mai.

Agustí explicava ahir que durant la conversa «cordial» que va tenir amb el seu homòleg del Saguntí li va detallar que «som un club respectuós, que vol tenir bona relació amb tothom. Fem esport per fomentar l'amistat, no per barallar-nos. A més, la nostra afició és la millor, i té un gran comportament tant a dins com a fora del camp». En aquest sentit, com a mostra de fair-play, va recordar que l'Olot havia estat «24 mesos sense veure cap vermella», fins l'expulsió de Carles Mas contra l'Aragón fa dues setmanes.

El president del club garrotxí va demanar a l'afició «que vingui al camp a donar-nos suport i que rebi l'adversari i els àrbitres amb aplaudiments. Després, com que nosaltres respectem la llibertat d'expressió, poden expressar-se com vulguin i lluir la bandera que vulguin». Agustí va afegir que «som un club transversal, amb un gran compromís per fer servir l'esport per formar persones».

Per la seva banda, després de publicar al seu lloc web el comunicat on confirmaven que viatjaran a Olot, el president de l'Atlètic Saguntí va explicar que «no hem pogut identificar cap de les trucades, però he parlat amb el president de l'Olot, que ens ha garantit que podem viatjar tranquil·lament, que hi haurà seguretat, i que no hem de tenir cap mena de temor». El partit és de vital importància per als garrotxins, que després de set jornades encara no han sumat cap triomf i es troben en zona de descens amb només cinc punts. L'Atlètic Saguntí és dotzè, amb vuit.