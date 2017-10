L´Uni exhibeix ofici a Madrid

Mitjans del tercer quart, l'Spar Citylift Girona estava jugant bé. Realment bé. Corrent bé en atac, però, sobretot, defensant fort amb una pressió a tres quarts de pista que, a darrere, s'acabava convertint en una zona 2-3. N'hi havia per estar satisfet, però, una errada de concentració va deixar sola Mariana González que, des de cinc metres, va anotar un tir alliberat que va fer enrabiar Èric Surís. Excessiva exigència? Potser. Però també un pèl de frustració del tècnic gironí en veure com una errada, un descuit, acabava amb sis llargs minuts de l'Estudiantes sense anotar i permetia a les madrilenyes agafar una mica d'aire quan semblaven estar groguis, contra les cordes (38-58). El bàsquet de González i un parell de tirs oberts de San Román semblava que tornarien a posar l'Estudiantes dins el partit, però, exhibint ofici, l'Uni ha controlat bé el tram final d'un duel que ha acabat tancant Astou Traoré amb dos triples consecutius: 55-71 a quatre minuts per acabar. Al final 71-84, amb Astou Traoré acabant amb 25 punts i 32 de valoració.

La segona victòria en lliga va deixar que l'Spar Citylift Girona és un equip fiable. Segurament amb més ofici del que tenia la temporada passada i, per exemple, ahir, va tirar endavant un partit incòmode que, condicionat per la situació a Catalunya i l'aturada de dimarts, no havia preparat amb cap entrenament tàctic i en què es va desplaçar a Madrid el mateix dia partit. Canvi de rutines per jugar en una pista complicada, en el mític Magariños un parell de grapats d'espectadors poden generar molt ambient en cadires a tocar les línies de la pista, i contra un equip incòmode de jugar per a les gironines. Jugant sense cap pivot prop de cistella, l'Estudiantes va crear problemes d'inici a l'Uni amb l'encert de Mariana González, però la llarga rotació de què disposa Surís va aclarir el panorama. La irrupció d'Alminaite en pista, una pivot de braços inacabables pel petit joc interior local, va començar a desembussar el partit per a l'Uni que en el minut 7 ja havia fet jugar nou jugadores (l'Estudiantes, vuit en tots els 40 minuts). Alminaite acaparant rebots i canviar tirs en defensa més l'alegria en atac de Nicole Romeo van ser dues de les espurnes que van fer enlairar el joc d'un Uni que a la mitja part ja dominava per set punts (35-42).

Després de la represa, a l'inici del tercer quart, van arribar els millors moments de les gironines. Primer defensant fort i anant a sumar a la línia de tirs lliures, després recuperant pilotes i anotant més fàcil. Es va arribar als vint punts de diferència (38-58) abans de, com era d'esperar, la darrera fuetada madrilenya que Astou Traoré va controlar bé amb els seus dos triples consecutius. El 71-84 va donar la segona victòria en dues jornades de lliga a l'Spar Citylift Girona. Diumenge, toca visitar el Perfumerías Avenida.