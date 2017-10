El porter Pau López reitera que és «feliç» a l'Espanyol

El porter de l'Espanyol Pau López va assegurar després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià que és «feliç al club» blanc-i-blau i que està a l'espera «del que passi» en les negociacions per renovar el seu contracte, vigent fins al final d'aquesta temporada.

El porter gironí va insistir que no es poden precipitar els esdeveniments. «Estem a l'octubre. Sempre m'he posicionat i ara és moment d'esperar. Tampoc vull parlar-ne en cada entrevista que surti el tema. Trobarem la millor solució per a mi i per a l'entitat», va subratllar.

Pau López, qüestionat per les condicions que espera per renovar, va afirmar que no pensa en això. «No he arribat a pensar en això, no m'importa. Tinc ganes de passar-m'ho bé», va comentar el futbolista gironí.