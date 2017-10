El gironí Ivan Balliu, titular contra Espanya

Ivan Balliu s'ha estrenat aquest divendres amb la selecció d'Albània en el partit contra Espanya a Alacant de la penúltima jornada de la fase de classificació pel Mundial de Rússia 2018. Des de fa un any el futbolista de Caldes té la doble nacionalitat. Tot i que la família del jugador gironí del Metz no té constància de cap avantpassat albanès, el seu cognom és molt habitual allà i segons li van assegurar des d'aquella Federació, era probable que els seus orígens fossin d'allà.

El mes passat el lateral de Caldes es va estrenar anant convocat amb la selecció d'Albània pels dos partits de la fase de classificació per al Mundial 2018 contra Liechtenstein i Macedònia, però no va jugar. Aleshores es va saber que la Federació Albanesa havia convocat el jugador a París uns mesos abans per fer-li aquesta increïble proposta. Ivan Balliu Campeny és fill de Caldes, de pares catalans, però pel que li van explicar els responsables d'aquella federació, el seu cognom és habitual allà. Als Balliu no els consta cap passat familiar a Albània. A pesar d'això, no van retirar-li l'oferta: li van concedir la doble nacionalitat amb la possibilitat de poder jugar amb aquella selecció. I Balliu, després de rebre la trucada del tècnic Christian Panucci, ho va acceptar.

Salvador Balliu, el pare del futbolista, és l'alcalde de Caldes i el president del Consell Comarcal de la Selva.