El caldenc Ivan Balliu, titular contra Espanya

Ivan Balliu s'ha estrenat aquest divendres a l'amistós que ha enfrentat a Espany i Albània. El més curiós del cas es que ho ha fet amb la selecció d'Albània. Tot i que la família del jugador gironí del Metz no té constància de cap avantpassat albanès però tot i això li van donar la doble nacionalitat perquè el seu cognom és habitual allà.

La convocatòria, divendres passat, del lateral de Caldes Ivan Balliu per disputar amb la selecció d'Albània els dos partits de la fase de classificació per al Mundial 2018 contra Liechtenstein i Macedònia de la propera setmana va causar una àmplia sorpresa. La mateixa que, fa un any, van rebre el mateix futbolista i la seva família, quan la Federació Albanesa va convocar el jugador a París per fer-los aquesta increïble proposta. Ivan Balliu Campeny és fill de Caldes, de pares catalans, però pel que li van explicar els responsables d'aquella federació, el seu cognom és habitual allà. Als Balliu no els consta cap passat familiar a Albània. A pesar d'això, no van retirar-li l'oferta: li van concedir la doble nacionalitat amb la possibilitat de poder jugar amb aquella selecció. I Balliu, després de rebre la trucada del tècnic Christian Panucci, ho va acceptar. Divendres mateix piulava un tuit amb una salutació en albanès.

Salvador Balliu, el pare del futbolista, és l'alcalde de Caldes i el president del Consell Comarcal de la Selva. Ja té reservat el viatge a Alacant el proper 6 d'octubre per veure l'Espanya-Albània, en cas que el seu fill continuï convencent Panucci. «Va ser tota una sorpresa quan ens ho va explicar. Fa un any la Federació el va convocar a una reunió a París. Hi va anar amb el seu representant. Li van explicar que mentre a Espanya hi ha una seixantena de persones amb el cognom Balliu, a Albània en són unes 30.000. I és un país de només tres milions d'habitants», subratllava ahir. Salvador Balliu afegeix que tant ell com el seu pare, l'avi d'Ivan, són originaris de Caldes. «Ho hem estat mirant i no ens consta cap vincle amb Albània», tot i que alguns mitjans ahir expliquessin que la Federació albanesa els hauria confirmat que sí que hi tenien lligams. En d'altres s'apuntava que Salvador Balliu era albanès.