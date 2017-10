El Citylift Girona aspira a lluitar per «fer coses boniques» a l'OK lliga

El primer partit de la història del Corredor Mató Palafrugell a l'elit, rebent el Caldes (20.00); l'estrena del renovat Citytlift Girona a Palau contra l'Igualada (21.00); i la visita a Vic (20.00) del Lloret obriran demà, dissabte, una nova temporada a l'OK Lliga per als tres equips gironins. «Sabem que estarem lluitant fins al final per salvar la categoria», explica el tècnic dels palafrugellencs, Xavi Garcia Balda, que després de guanyar-ho la temporada passada a Primera Nacional té clar que el seu equip s'estrena a la màxima categoria amb un objectiu clar: salvar-se.

Un objectiu, el de la permanència, que, almenys d'entrada, també tenen Girona i Lloret per bé que Ramon Benito té un punt més d'ambició en les seves declaracions que un gat vell com Manolo Barceló. «Tinc la sensació que hi haurà tres lligues, una amb els tres primers, després una altra amb alguns equips que poden competir per estar a dalt com Voltregà, Vendrell, Vic, i fins i tot Lleida i Girona que s'han reforçat molt bé, i la resta que competirem per mantenir la categoria», detalla Barceló que té en Gerard Gallardo (GEiEG) i Rubén Fernández (Vilafranca) les seves dues úniques cares noves. «Tenim dues incorporacions de posicions diferents que esperem ens aportin el que ens faltava en moments puntuals del partits. La filosofia de joc serà la mateixa, ens costa marcar gols i haurem de defensar bé», explica Barceló.

Amb una plantilla molt més renovada, el Citylift Girona no descarta poder mirar una mica més enlaire a la classificació. «Ens volem consolidar a l'OK Lliga, però veurem que ens depara la competició perquè hi ha tres equips que estan a un altre nivell. La resta estarem molt igualats i el que millor gestioni i tingui el punt de sort necessari s'endurà les posicions que falten per jugar coses tan boniques com la Copa del Rei», argumenta un Ramon Benito que, tot i la decepció de caure contra l´Alcoi en els quarts de final de la Lliga Catalana, té ben clar cap a on avançar per millorar: «Hem de ser conscients de les coses que no vam fer bé l'any passat, sobretot a l'hora de gestionar els moments delicats de pressió en els partits de casa amb rivals directes. Ens va faltar paciència, però la proposta serà molt semblant». Benito compta amb quatre cares noves respecte a la temporada passada: Marc Palazón i Oriol Garcia, els dos del Barça B; Marc Palau (Vilafranca) i David Gelmà (Alcoi).

Menys reforços ha tingut el Palafrugell, tot i estrenar-se a la categoria, i Xavi Garcia Balda compta amb el bloc de l´any passat nés David Carles (Citylift Girona) i el porter del juvenil Pere Romero. Continuïtat per a un bloc que tindrà una estrena molt complicada a l´OK Lliga. Demà contra el Caldes, que l´any passat va brillar en competició europa a la Copa de la CERS; i després el Corredor Mató Palafrugell s´enfrontarà de manera consecutiva a Barça, Reus i Liceo. «Podem estar quatre o cinc jornades sense guanyar», admet Garcia Balda que té les baixes del davanter Marc Brugué i del defensa Xavier Aldrich per a l´estrena contra el Caldes.

Per la seva banda, el Lloret s´estrenarà a la pista d´un Vic que «és un equip nou respecte a l'any passat però que s'ha reforçat bé amb jugadors que tenen experiència. És un rival perillós i procurarem que no estigui a gust». Mentre que Ramon Benito recorda els perills del seu primer rival de demà, a Palau: «La temporada passada ens va guanyar a casa només esperant-nos i aprofitant les seves oportunitats. Serà un partit típic d'OK Lliga on el que sigui més fort mentalment tingui més paciència s'endurà els punts. Seria important començar bé».