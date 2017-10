Els Aligots organitzen una prova de la Copa Catalana de Rogaine

El Club Aligots Girona Orientació torna a organitzar avui una prova de la Copa Catalana de Rogaine, que a més a més enguany serà el Campionat de Catalunya de la modalitat. La cursa, a més, serà la penúltima que puntuarà per a la Lliga Iberogaine (campionat estatal). Com l'any passat, la sortida i arribada serà a Pardines (Ripollès) i el terreny de joc serà la Serra Cavallera, en un mapa idíl·lic que ja es va estrenar fa 11 mesos. La cursa competitiva serà la de modalitat de 8 hores, mentre que hi haurà una categoria de promoció de només 4 hores. La sortida serà a les 10 del matí des del centre de la població, i l'hora màxima d'arribada serà 4 h o 8 h després (depèn de la categoria) al mateix lloc. Els participants hauran d'intentar localitzar el màxim possible dels 63 controls repartits per un mapa fet a escala 1:20.000, amb equidistància de corbes de 10 m, una superfície d'uns 27 km2, amb una altitud mínima de 990 m sobre el nivell del mar.