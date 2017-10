Balliu debuta amb Albània la nit que Espanya celebra l'accés al Mundial

Espanya en va tenir prou amb 45 minuts d'un futbol brillant en joc i gols davant Albània, a la qual va superar per 3-0, per endur-se la victòria i aconseguir matemàticament la classificació per al Mundial de Rússia, després de l'empat d'Itàlia davant Macedònia (1-1). Va ser la mateixa nit en què el lateral de Caldes Ivan Balliu debutava amb la selecció d'Albània, sortint com a titular a l'onze dels de Panucci. Balliu té des de fa un any la doble nacionalitat, després que la Federació albanesa hi contactés explicant-li que el seu és un cognom molt habitual allà. Tot i que la família no tenia constància de cap avantpassat albanès, Balliu va acceptar la proposta i ja fa un mes va anar convocat per primera vegada amb aquella selecció. El debut es va fer esperar fins ahir. Panucci el va situar de titular, però al descans, ja amb el 3-0 al marcador, el va rellevar per Sadiku.

Balliu, que juga a la primera divisió francesa amb el Metz, es va formar al planter del Barça, però veient que al Camp Nou ho tenia difícil per arribar a triomfar, va marxar a Portugal i, posteriorment, a França, on és un futbolista reconegut i estimat. Amb la selecció albanesa no hi té cap problema amb l'idioma perquè la majoria de futbolistes parlen francès i anglès, dues llengues que ell domina correctament. Ivan Balliu és fill del president del Consell Comarcal de la Selva i alcalde de Caldes, Salvador Balliu.

El debut internacional de Balliu va arribar el dia que l'equip de Julen Lopetegui va desplegar un joc per moments espectacular a la primera part, tot i que es va relaxar en la segona, on Albània, que va plantar cara tot el partit, va merèixer almenys el premi d'un gol. Albània va saltar amb molta personalitat a la gespa del Rico Pérez, però malgrat l'ímpetu dels albanesos, la qualitat dels jugadors espanyols feia que cada aproximació a l'àrea rival portés perill.

Rodrigo, la sorprenent aposta de Lopetegui com a referent en punta, va desaprofitar les dues primeres ocasions clares d'Espanya, però el valencianista es va reivindicar en la tercera que va tenir, després d'un control orientat amb el pit que va rematar sense deixar caure la pilota per marcar l'1-0. El gol va desfermar el millor futbol de «La Roja», amb un Isco espectacular, i en tot just 11 minuts va deixar el partit vist per sentència. El segon gol va arribar després d'una preciosa jugada combinativa que va ser una mostra perfecta del joc d'Espanya, quan després de divuit tocs, Isco va aprofitar una passada interior de Koke per marcar.

En ple festival de joc espanyol, una cavalcada plena de força del debutant Odriozola, que va estar superb en les seves incorporacions des del lateral dret, va acabar amb una centrada al cor de l'àrea de Albània, que Thiago va rematar de cap per pujar el tercer gol al marcador quan encara no s'havia complert la mitja hora.

Espanya va aixecar el peu de l'accelerador i, a la segona part, tot i disposar d'ocasions per fer més gols, el marcador no es va tornar a moure. Aleshores Balliu ja no era al camp, substituït al descans per Panucci el dia del seu debut. Piqué i Silva, que van ser amonestats, es perdran el partit de dilluns a Israel, el darrer de la fase de grups, ja del tot intranscendent. Espanya està classificada gràcies a la seva victòria i a l'empat d'Itàlia contra Macedònia. Piqué, per cert, va dividir la grada del Rico Pérez, amb un sector que el xiulava quan tocava la pilota, però també un que l'aplaudia.