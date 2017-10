L´Olot recupera Masó, Guzmán, Mas i Uri per rebre el Saguntí

Després de quedar-se dues setmanes consecutives amb la mel als llavis i veure com volaven quatre punts en els darrers instants dels partits contra la Penya Deportiva i l'Atlètic Balears, l'Olot intentarà aquesta tarda aconseguir per fi la primera victòria de la temporada davant l'Atlètic Saguntí. El triomf es resisteix però les sensacions són cada cop més positives. Els de Martín Posse encadenen quatre empats consecutius i necessiten sumar de tres en tres per començar a sortir dels llocs calents de la classificació. «És un partit important, com tots, i estem convençuts que cada vegada estem més a prop de la victòria. Estem fent passos endavant i cada vegada juguem més còmodes. Hem de tenir la consciència tranquil·la», assegura el tècnic argentí. Per al duel contra els valencians, Posse recupera força efectius. Així, Carles Mas tornarà a l'onze un cop complerta la sanció, mentre que Uri Santos, Iván Guzmán i Jordi Masó han deixat enrere les seves lesions i també estan disponibles pel partit. Això fa que a l'infermeria ja només hi resti el pivot Yeray, a més a més del porter Moha Chaoui, que s'ha fracturat l'escafoide del canell.

De la seva banda, el conjunt valencià té la baixa del davanter Niko Kata, convocat amb Guinea Equatorial. El partit d'avui suposarà el retorn d'Escudero, que el curs passat jugava a l'Olot. El principal perill valencià és l'exdavanter del Llagostera Nuha (3 gols). El matx es disputarà amb absoluta normalitat després que a principis de setmana el Saguntí assegurés que havia rebut amenaces. Els dos presidents han parlat durant la setmana i el matx es disputarà en el clima habitual de cordialitat amb la que es viu al Municipal els dies de partit i amb totes les garanties de seguretat.