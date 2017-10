El Palamós dona la baixa al migcampista Guillem Cornellà

«Allò que em fa més mal és que deixaré de compartir bons moments amb molts amics que deixo al Palamós». El migcampista Guillem Cornellà es va acomiadar divendres passat de la plantilla palamosina després d'una temporada i vuit partits com a groc-i-blau. Cornellà va arribar la temporada passada procedent del Peralada després d'haver defensat els colors d'un munt d'equips de les comarques com el Girona, Cassà, Llagostera i Figueres. El gironí que no va participar en la victòria de diumenge a Granollers (1-2) ha jugat cinc partits aquest curs. «Me'n vaig per una sèrie de circumstàncies que fins i tot s'arrosseguen de la temporada passada i això feia que no estigués a gust», explica. Cornellà assegura que la balança no només s'ha decantat «per aspectes esportius».

Divendres, el ja exmigcampista del degà es va acomiadar de la plantilla. «Va ser un moment dur perquè a banda de companys hi tinc amics de veritat com Sergio Garcia, David Cano, Barrera, Bonaventura o Bayona i em va saber molt de greu». Tot i això el pivot format al Girona explica que tornarà «ben aviat» a jugar. «Tinc moltes ganes de seguir competint i demostrar que em queda futbol». Cornellà, que no podrà competir aquesta temporada a Tercera Divisió, explica que «el futbol va molt ràpid» i ja està valorant ofertes d'equips de categories inferiors, perquè «no em cauen els anells, tot al contrari».



El primer triomf a casa

Després de la victòria a Granollers definida per Vicenç Fernández de «supernecessitada», el tècnic de-mà podrà asseure's a l'estadi Palamós-Costa Brava després de no poder viure la primera victòria del seu equip perquè, com a agent dels Mossos d'Esquadra, va ser destinat a una població de Lleida diumenge passat. Demà a les 17 hores el Palamós rep la visita del Sant Andreu i l'objectiu dels de Fernández és estrenar el caseller de triomfs a casa després de 2 empats i 2 derrotes.