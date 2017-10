El Bàsquet Girona encaixa la primera derrota del curs a la pista del Mataró

El Bàsquet Girona va encaixar ahir a la pista del Mataró la primera derrota de la temporada. Ho va fer, en part, per culpa d'un tercer quart molt dolent. De fet, un parcial de 21-13 a la represa, va condemnar l'equip de Quim Costa, que havia arribat al descans perdent només de dos (42-40).

A la represa, els gironins van sortir apagats, i això, ho va aprofitar l'equip de casa per fer mal, amb el veterà ex-Sant Josep Carles Canals com un dels referents. En un tres i no res, els locals van obrir forat, per agafar una màxima diferència, primer de deu punts (63-53) coincidint amb la conclusió del tercer període, i una mica més tard d'onze punts, amb el 75-64.

Milan Suskavcevic va debutar després de perdre's les dues primeres jornades per un esquinç de turmell. A còpia d'apujar el nivell d'intensitat en defensa, el Bàsquet Girona va saber retallar distàncies i, ja en el tram final i jugant amb quatre petits, li va posar la por al cos a l'equip rival amb un ajustat 79-78 a només onze segons del final. El Mataró però, es va mostrar encertat des de la línia de tir lliure, i els gironins van encaixar la primera derrota del curs a la lliga. El màxim anotador del partit va ser el jugador del Mataró, Mañés amb 20 punts. Per part gironina, ho va ser Carrasco amb 13.

El pròxim partit del Bàsquet Girona serà diumenge migdia (13.00 h) a casa contra el Club Bàsquet Menorca.