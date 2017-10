El Bordils encaixa una nova derrota i continua sense conèixer la victòria

No fa bona pinta. Que aquesta es pot convertir en la temporada més dura de les cinc que fa que el Bordils juga a Divisió d'Honor Plata comença a fer-se evident. La necessitat de sumar els primers punts del curs és obvi. Després de quatre jornades, el Bordils continua sense haver sumat cap punt. Ahir, els de Sergi Catarain van deixar escapar una magnífica oportunitat contra un rival, a priori de la seva lliga, l'Amenábar que va ser superior en tot moment. La realitat, però, va ser ben diferent. El Bordils va encaixar un dur correctiu que el situen com el pitjor equip de la competició. Un cop disputades les quatre primeres jornades de lliga, és segurament massa aviat per treure les primeres conclusions. De fet, seria injust sentenciar un equip que aquests últims anys ha donat moltes alegries a la seva afició, aconseguint un miracle rere l'altre. Amb la marxa aquest estiu del tècnic Pau Campos, i de peces importants del vestidor, com Dalmau Huix i Pep Reixach, l'equip encara no s'ha refet, o almenys això sembla.

El partit no va començar gaire bé. Els bascos van sortir per feina i, en un tres i no res, van obrir el primer forat (1-4). La força del Blanc-i-Verd va permetre entrar de nou dins del partit, com no podia ser d'altra manera amb tot el partit per jugar (4-5).

L'Amenábar, que fins ara només havia sumat dos punts en els tres primers partits de lliga, no va donar cap opció a un Bordils que sempre va anar a remolc amb una diferència de 4-6 gols. Al descans, el Bordils ja perdia per sis gols de diferència (10-16). Era evident que hi havia molta feina per fer. Les sensacions no eren les desitjades. Ara més que mai tocava rematar a contra corrent. A la represa, els de Sergi Catarain no van poder capgirar la situació d'un partit que va tenir un únic color. Tot i intentar-ho com demostra el 17-21 del minut 12 de la segona part després del gol de Marc Combis, el Bordils no va poder fer res.

Més enllà d'això, la situació va empitjorar a mesura que va anar avançant la segona part. La màxima diferència va arribar a ser de nou gols a les acaballes del partit amb el 21-30. Al final 22-30.

L'única alegria fins ara dels de Sergi Catarain ha estat el triomf d'ara fa just una setmana a casa contra el Torrelavega en partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei (28-23). En canvi a la lliga, de moment no hi ha manera de poder somriure. La propera oportunitat per fer-ho serà dissabte (20.00 h) de nou al Blanc-i-Verd contra un equip de la zona mijta-baixa de la classificació, un Ciudad Real que fins ara ha sumat 3 punts de 8 possibles.



Avui, presentació curs 2017-2018

Deixant de banda, la complicada situació esportiva del primer equip després de no haver estat capaç de sumar cap punt en les primeres quatre jornades de lliga, el Bordils presentarà aquesta tarda (19.00 h) al Blanc-i-Verd tots els equips d'handbol i voleibol del club d'aquesta temporada 2017-2018.