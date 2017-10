Clara derrota de l'Uni Girona a Salamanca

Jugar al Würzburg sempre ha estat un repte complicat per a l´Spar Citylift Girona que no guanya a Salamanca des del primer partit de la final del 2015. I avui no ha estat una excepció. En un partit molt menys igualat que la final de la Supercopa de només fa nou dies, l´Uni no ha tingut cap opció contra un Avenida que, amb Erika de Souza molt activa, ha marcat les diferències des dels primers minuts (un 9-3 ha obligat Èric Surís ha demanat el primer temps mort) i ha acabat trencant el partit en el segon quart gràcies al clàssic joc de defensar fort i recuperar pilotes de Miguel Ángel Ortega. Al descans, l´Uni perdia per 19 punts (42-23) després d´uns minuts on la pressió castellana les ha tret del partit forçant-les a a cometre més errades del normal.

L´experiència del Perfumerías Avenida ha impedit a les gironines tornar a entrar dins el partit amb opcions de guanyar i, al final, la derrota gironina ha estat per vint-i-tres punts (76-53). Erika de Souza ha brillat amb 21 punts i 11 rebots, mentre que Shante Evans ha estat la màxima anotadora de l´Uni amb 13 punts.