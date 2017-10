Un altre cop a Salamanca

En un costat i a l'altre. Des de Girona i des de Salamanca. Tant Èric Surís com Miguel Ángel Ortega com les mateixes jugadores. Tothom té ben après un discurs on es repeteix que «no és una lliga de dos equips», «costa molt guanyar a qualsevol rival si no està centrat al cent per cent», «Mann Filter ha fitxat molt bé», «els equips bascos tenen plantilles potents», «Ferrol treballa molt bé»... Sentències, totes elles, molt certes i correctes. Però, a l'hora de la veritat, Avenida i Uni semblen condemnats a acabar-se trobant en la lluita per tots els títols del bàsquet espanyol. Lliga i Copa són els dos grans plats forts, però, en un inici de temporada a un ritme il·lògicament accelerat, Perfumerías Avenida i Spart Citylift Girona es tornen a enfrontar aquest migdia per segon cop en un partit oficial (13.00, Teledeporte). El Würzburg de Salamanca tornarà a ser l'escenari del mateix duel de fa només nou dies, en una final de Supercopa resolta del costat castellà però aquest cop corresponent a una tercera jornada de lliga en la que, com era d'esperar, els dos equips arriben invictes després de solucionar sense grans problemes els dos primers partits.

A la Supercopa, l'Uni va plantar cara a la poderosa plantilla de l'Avenida, arribant a guanyar de deu punts en el tercer quart, però veteranes com Sílvia Domínguez i Krisi Givens van acabar amb el petit somni gironí de provocar la primera derrota de l'Avenida en competició espanyola al Würzburg en dos anys. Entre un partit i l'altre, el de la Supercopa i el d'aquest migdia, ben poques diferències. L'Uni està una mica més rodat, tot i que més gràcies als partits que no pas als pocs entrenaments que ha pogut fer enmig de tants viatges; i l'Avenida comptarà amb Angel Robinson, que no va jugar a la Supercopa perquè tot just acaba d'aterrar procedent de la WNBA. La talentosa pivot nord-americana, un descobriment de Pere Puig que la va fitxar per l'Uni a l'estiu procedent de la modesta lliga portuguesa, ja va brillar en el seu debut contra l'Estudiantes a l'Open Day: 19 punts i 9 rebots. Amb estils diferents, Robinson està cridada a assumir el paper que la temporada passada tenia Milovanovic en un joc interior de l'Avenida farcit de jugadores molt físiques: De Souza, Nicholls o Gil. Dimecres, en la segona jornada de lliga, Robinson es va quedar en dotze punts en la clara victòria castellana contra l'Al-Qázeres (53-82). A Càceres, l'Avenida no va tenir problemes per sumar la seva segona victòria a la lliga tot i jugar sense dues de les seves pivots, Erika de Souza i Laura Nicholls, en una mostra de l'enorme profunditat de la rotació d'una de les millors plantilles del bàsquet europeu. A la lliga espanyola, Ortega podria deixar descansar un parell de jugadores cada setmana i continuar perdent ben pocs partits. Un dels que pot perdre, però, és el d'aquest migdia contra l'Uni i, per poc que pugui, Miguel Ángel Ortega farà jugar avui a Nicholls i De Souza, que ja va destacar molt en la primera part de la final de la Supercopa. En principi la brasilera jugarà segur, mentre que Nicholls està més minvada físicament.

«Avenida sempre vol guanyar i més quan juguem a casa contra un equip important de la lliga, però aquest partit no és decisiu. Estem a l'inici de la temporada i els partits decisius vindran més endavant», explicava ahir mateix un Miguel Ángel Ortega que considerava que l'Uni «és un equip més col·lectiu del que era la temporada passada i quan un equip és col·lectiu s'ha d'anar amb compte amb ell».

A l'altre costat, a Girona, les jugadores d'Èric Surís varen arribar ahir al vespre a Salamanca després d'una altra setmana carregada, dimecres havien jugat a Madrid, però amb les bones vibracions que donen les victòries contra Bembibre i Estudiantes en lliga. Sense més problemes físics que el desgast dels viatges, Surís compta avui amb les seves onze jugadores professionals. «Soc optimista perquè veig com l'equip està treballant de manera molt seriosa, però no puc preveure el resultat abans de jugar tot i que la nostra intenció és intentar guanyar», explicava Surís abans de reconèixer que «haver guanyat dos partits lluny de Fontajau és important per començar bé la lliga i ha deixat bones sensacions a l'equip». Bones sensacions que avui, però, tindran una prova contra un equip que, fa només nou dies, el va derrotar a la final de la Supercopa en el mateix escenari.