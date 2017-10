El Girona juvenil es deixa els primers punts de la temporada amb un empat a Manresa

Ho va tenir a tocar, però el Girona juvenil es va quedar amb la mel els llavis per aconseguir la sisena victòria consecutiva en aquest immaculat inici a la Divisió d'Honor juvenil. El conjunt dirigit per Àlex Marsal va veure com a l'últim segon del temps afegit, el conjunt manresà igualava el duel per restar dos punts als gironins que, tot i l'empat, que suposa la primera pèrdua de punts de la temporada, segueixen líders de la categoria amb tres punts de marge respecte el segon classificat, l'Espanyol, i a l'espera del que faci avui el Nàstic de Tarragona.

Al Bages el partit va ser molt igualat i el Gimnàstic de Manresa, nouvingut a la categoria però que està prometent guerra en aquestes jornades inicials, no van posar les coses gens fàcils a un Girona que va com un coet. Al minut 84, els gironins s'avançaven al marcador gràcies a la diana de Teo després de rematar un córner. Al 94, però, arribava l'empat dels locals.