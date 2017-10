Hèctor Simon és el guia perfecte de la primera victòria de l'Olot

I per fi, a la setena arribava la victòria. L'Olot va derrotar ahir a la tarda l'Atlètic Saguntí (2-0) en un gran partit dels gironins, que van dominar la gran majoria de l'enfrontament i que dels peus d'Hèctor Simon, que segueix estant en un gran estat de forma, van aconseguir sumar el primer triomf del curs. Aquest arribava després de persistir durant les últimes jornades, totes acabades amb empat, per acabar justificant una victòria amb segell propi olotí, accentuant el joc combinatiu que vol desplegar l'equip i amb el migcampista de Llançà, com va fer contra el Múrcia i el Peña Deportiva, obrint la llauna per encaminar tres punts tranquil·litzadors i que carreguen a l'equip de moral de cara els pròxims duels.

Convençuts que el seu estil de joc els acabaria portant a l'èxit, l'equip de Martín Posse va sortir al terreny de joc a tenir la pilota i crear perill mitjançant combinacions, les quals, amb molta paciència, van fer mal a l'equip valencià. Novament dirigits per un Hèctor Simon en plena forma, el migcampista va fabricar la primera acció de perill, al minut 1, però el seu xut el va atrapar el porter visitant. El ritme de partit era pels gironins i el Saguntí volia fer mal mitjançant contraatacs, amb Adrià Granell com a principal amenaça, que no arribaven a bon port.

Al minut 17 amb 14 segons, el sector més actiu de la grada olotina desplegava una pancarta on es podia llegir la paraula «Dignitat», fent referència als fets politicosocials que viu Catalunya aquests dies i, tot just un minut llarg després, qui si no, Hèctor Simon obria la llauna. La jugada és per veure-la una vegada rere l'altra. De manual per l'estil de futbol que practica l'Olot. Centrada per terra de Blázquez, impecable deixada de cara de Marc Mas per un Hèctor que, arribant de segona línia i amb l'esquerra, enviava un xut que s'endimoniava amb una rosca precisa que perforava la xarxa visitant. El gol donava tranquil·litat al conjunt olotí, que conscient de la trascendència del partit no va concedir cap opció de marcar a l'Atlètic Saguntí en tota la primera meitat. Les llargues combinacions seguien sent la millor arma de l'equip de Martín Posse que, a poc menys de deu minuts per al descans, ampliaven el seu avantatge a l'electrònic, quelcom que no van saber fer en els últims enfrontaments al Municipal. Va ser en un contraatac, quan una centrada d'Alfredo la desviava al fons de la seva pròpia porteria Escudero, jugador que va defensar la samarreta de l'Olot la temporada passada. El gol de l'ex, però aquesta vegada, en benefici dels locals. La tònica de la segona meitat era pràcticament calcada a la del primer temps. Tot i dues arribades tímides del Saguntí en els primers minuts, l'Olot va tenir el partit sota control i en gairebé cap moment va veure perillar el primer i merescut triomf de la temporada. La possessió de la pilota seguia sent per l'equip de Martín Posse tot i que, a falta de vint minuts pel final, els visitants van intentar fer una passa endavant i en una d'elles, Ginard va havet d'intervenir amb una bona aturada a un xut a boca de canó. Responia l'Olot mitjançant Ivan Guzmán, que tornava a tenir minuts després de superar la seva lesió, amb un xut en una posició molt clara que aconseguia aturar el porter Lluna. Ja a les acaballes del matx, el porter balear Xavi Ginard va demostrar la seva gran vàlua amb una aturada digna de ser una de les millors de la temporada per mantenir la porteria a zero.