Històrica victòria del Palafrugell

Debut amb victòria històrica a l'OK Lliga. El CH Palafrugell es va estrenar a la màxima categoria de l'hoquei patins amb una treballada i patida victòria contra el Caldes. El Corredor Mató Palafrugell sap que aquesta temporada, la del debut històric a l'OK Lliga, amb l'ajuda extrad'un pavelló baixempordanès que ahir es v omplir fins la bandera. Xavier Garcia Balda va jugar d'inici amb Linu, Gerard, Joni, Ribot i Rubén. Inici intenssíssim i 2 a 0 als cinc minuts. Els blanc i negres van obiri el marcador ben aviat amb un llançament des de la llarga distància de Rubén Ruíz (1 a 0, min. 2). Tres minuts més tard va ser el capità Joni qui dins l'àrea i aprofitant un refús va situar el 2 a 0 a l'electrònic quan només s'havien jugat cinc minuts. El Caldes intentava reaccionar però el porter Linu, un dels millors homes dels locals, avortava qualsevol intent dels visitants de reduir les distàncies. Als 17 minuts el visitant Pol Galvas va veure la targeta blava però el local Gerard no va poder finalitzar l'acció per invasió de camp. A cinc minuts per arribar al descans el capità del Caldes, Alexandre va retallar distàncies mitjançant un xut exterior (2-1, min.20). I dos minuts després Rovira va tenir el 2 a 2 però un immens Linu va evitar l'empat dels barcelonins.

El Lloret va plantar cara al Vic, però els osonencs van acabar guanyant el partit gràcies a un gol de Mia Ordeig a la segona meitat i el gol final de Jordi Urbano, de falta directa, en el darrer minut del partit.

Un gol de Raúl Pelícano a l'inici de la primera meitat i de Marc Palau tot just després de la represa varen acabar donant la victòria al Girona en l'estrena de la temporada a Palau. Pelícano va marcar molt ràpid, Méndez va igualar en el minut 11 i Palau va tornar a avançar els gironins que van demostrar suficient ofici per no deixar que l'Igualada tornés a empatar.