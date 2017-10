El Llagostera es desplaça a Lleida sense marge d'error

Quan just s'arriba a la vuitena jornada de lliga, a la UE Llagostera-Costa Brava ja no poden esperar més per reaccionar, i després de cinc partits seguits sense guanyar, la visita al camp del Lleida Esportiu (17.30 h) es presenta com una final. L'última victòria dels gironins va ser el 26 d'agost al camp del Cornellà. L'equip d'Óscar Álvarez visita el Camp d'Esports amb la intenció de mantenir la millora mostrada davant del València Mestalla la setmana passada. El tècnic assegura que «estem fent una bona progressió i guanyar ens ajudaria a reforçar les idees». Per aquest partit, els gironins continuen tenint les baixes d'Ayala i Colorado a més de l'extrem uruguaià Facundo Guichón, encara afectat d'un procés víric. Al Camp d'Esports es trobaran un rival incòmode, i que malgrat lluitar per entrar als llocs de promoció ha generat dubtes, sobretot a casa, on només ha sumat quatre punts. El conjunt de Gerard Albadalejo no podrà comptar amb el davanter Noel lesionat, el sancionat Mousa i Max, convocat per la selecció d'Andorra pels partits de classifiació del Mundial de Rússia. Són dubte Marc Trlles i Javi López.

Per la seva part, el Peralada es desplaça al camp del Deportivo Aragón (12 h) amb l'objectiu de mantenir la bona ratxa de les últimes jornades. El tècnic del conjunt altempordanès, Arnau Sala, assegura que la clau serà «mantenir la mateixa dinàmica dels darrers partits i intentar deixar la porteria a zero. Aquest és un partit molt important per nosaltres». I és que l'equip aragonès és, amb només tres punts després de set partits, el cuer de la classificació de Segona Divisió B, a qui els gironins en cas de triomf treurien cinc punts. En cas de victòria, el Peralada sumaria el segon triomf seguit després de superar el Badalona en l'última jornada (2-0). Sala, admet que és un equip amb gent molt jove, de qualitat, que també els està costant adaptar-se a la categoria. Per aquest partit, Sala seguirà amb la baixa de Coro.