Aclaparades per l'Avenida

Sense capacitat de resposta. L'exigent calendari en aquest inici de temporada va passar factura ahir a l'Spar Citylift Girona en el pitjor escenari per flaquejar i davant un rival, un tècnic i una afició que no perdonen les debilitats. L'Uni va dubtar i l'Avenida li va passar per sobre amb una exhibició de contundència defensiva que va amagar que Miguel Ángel Ortega va jugar el partit sense Angel Robinson, sense Laura Nicholls i amb Laura Gil lesionant-se en el minut 3. Amb una plantilla com la de l'Avenida sempre hi ha solucions. I per a Ortega la millor solució sempre és defensar més i millor. I si al davant et trobes un equip sense el punt de tensió suficient per aguantar els cops, la feina ja està feta. Al descans, i després d'un segon quart impecable de les locals, l'Uni ja perdia per dinou punts, 42-23, tot i un triple final de Romeo. El partit estava absolutament resolt. Pensar en la remuntada era pensar massa. Vint minuts més tard, 76-53 i primera derrota de l'Uni a la lliga. Segona derrota de la temporada contra l'Avenida, comptant també amb la de la final de la Supercopa.

Ortega va començar el partit colpejant en el joc interior. Erika de Souza assumia molt protagonisme i l'Uni aguantava com podia. Un 2-1 de Shante Evans mantenia les gironines dins del partit abans del final del primer quart, però, el segon va ser un petit malson per a l'Uni. L'agressivitat defensiva de l'Avenida donava molts punts fàcils a l'equip d'Ortega després de pilota recuperada i, en canvi, l'Uni tenia molts problemes per anotar. La diferència es va estabilitzar al voltant dels vint punts i l'Uni no va saber aprofitar-se de les baixes en el joc interior castellà per portar el partit a un altre terreny. Ahir no era el dia de les gironines. Salamanca continua sent territori hostil.