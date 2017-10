El Barça guanya l'Eurockey Cup U17 contra el Follonica

El FC Barcelona va aixecar el títol de l'Eurockey Cup U17 per primera vegada a la seva història. Els blaugranes ho van aconseguir després de superar per 3-6 a l'actual campió italià, el Follonica Hockey en la gran final disputada ahir a la Ciutat Esportiva de Blanes. Per altra banda, dos jugadors blaugrana van ser elegits en el Top5 de la competició, el porter Martí Almerich i Jordi Mateos. El FC Porto va tancar el podi de la competició.