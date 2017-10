El Bordils presenta tots els equips d'handbol i voleibol

Tot i que el primer equip encara no ha aconseguit cap victòria i sigui cuer de la Divisió d'Honor d'handbol i l'equip de vòlei femení perdés el primer partit a Primera Nacional, ahir es van presentar tots els equips dels Bordils. Va ser un acte que es va celebrar ahir a la tarda per presentar tots els equips blanc-i-verds d'handbol i voleibol per la temporada 2017-2018. Per aquest curs el club compte amb tretze equips d'handbol i vuit de vòlei.