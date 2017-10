Derrota sense pal·liatius al Sagnier

El Figueres va cedir de manera clara al Sagnier en un xoc marcat per les múltiples absències (Canal, Vilalta, Aroca, Gil Muntadas i Dani Gómez) i donava l'oportunitat als juvenils Pere Compte i Aleix. Els alt-empordanesos no van respondre com tocava a l'exigència d'un partit que, en el primer terç, la Unió va plantar cara. El conjunt dirigit per Chicho va generar poc perill, una centrada, a mig camí de ser també un xut, de Pimentel des del costat dret que va acabar en no-res en el minut set i un llançament alt i llunyà de Ferrón en el minut 14. Després, en una badada defensiva, el Prat va posar en joc ràpid una falta lateral que Toni Cunill va haver de desviar sota els pals amb el pit una rematada de Jordi Cano.

En el minut 34, el mateix Cano va aprofitar una sortida en fals de Bartrina per estrenar el marcador amb un bon remat de cap. El gol va ser una llosa per als unionistes, que es van bloquejar, tot i que abans del descans van poder igualar el marcador, amb un xut enverinat de Ferrón, després d'una recuperació de Ritxi Mercader, que va rebotar en Lario i es va escapar per ben poc per sobre del travesser en el minut 41.

A la represa, el Figueres va desaparèixer. Va ser incapaç d'alçar-se victoriós en els duels individuals, i va anar a remolc durant el transcurs de la segona meitat. El Prat, candidat a estar a la part alta de la classificació, va passar per sobre clarament. En el minut 54, un golàs d'Ignacio que va entrar per l'escaire esquerre de la porteria de Bartrina, engaltant un rebuig defectuós de Payán. A partir del segon gol dels barcelonins, l'enfrontament es va decantar fàcilment per els de casa. Chicho va fer entrar a Feixas per reforçar la banda dreta i va fer debutar a la lliga, Joan Pons en el minut 71. Poc convençut, va encaixar el 3-0 en un bon tir creuat i ras de Padilla des de fora de l'àrea ajustat al pal esquerre en el minut 68. Finalment, en una acció en què la defensa blanc-i-blava va pecar de passivitat i Poves, amb la dreta va situar el 4-0 en el marcador.

El Figueres voldrà refer-se el proper cap de setmana a Vilatenim amb la visita de l'Hospitalet.