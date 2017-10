La Jonquera no aixeca cap i perd contra el Manresa

La Jonquera va perdre ahir contra el Manresa i només ha sumat 3 dels 9 punts que ha disputat com a local. El conjunt de l'Alt Empordà va saltar al camp amb el missatge de «No més Violència», amb el qual volien condemnar els incidents de l'1 d'octubre. En termes esportius, la primera part va ser molt ensopida, amb domini altern i amb ocasions sense massa perill si descomptem una bona aturada del porter local Aleix al minut 36 de partit.

Al descans, Joan Mármol va donar entrada a Álvaro i Guillem Cornellà, l'ex del Palamós, fixat aquesta setmana i que debutava amb l'equip alt-empordanès tot i només haver completat un entrenament. Però vuit minuts després de la represa el Manresa va marcar el primer i únic gol del partit per mitjà de Javi. Poc més tard els manresans van poder marcar el segon gol amb una rematada de Soler a boca de canó que Aleix va evitar. Després van ser els locals que buscarien el gol, sense sort. Primer, amb una rematada de Revert que va sortir per sobre del travesser. En el minut 70 una rematada en planxa de Dani no va trobar portaria i en el 77 Álvaro va creuar massa el xut.

En finalitzar el partit el tècnic local va afirmar que «hem fet el pitjor partit de la temporada» i que «encara és aviat però encaixar derrotes contra rivals directes no ajuda a l'equip» que ha perdut els dos últims partits. Mármol també va explicar que s'ha de millorar en termes ofensius i defensius, perquè en els últims dos partits no han estat capaços de marcar cap gol i n'han encaixat quatre. El conjunt dirigit per Joan Mármol són ara onzens amb set punts, a només un punt dels llocs de descens a Segona Catalana. Per capgirar aquesta dinàmica negativa, el proper cap de setmana visiten el camp del Llagostera B, que encara no coneix la derrota i són quarts a la classificació amb un partit menys.