Lewis Hamilton s'imposa al Japó i acaricia el seu quart títol Mundial

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'encamina amb claredat cap a la consecució de la seva quarta corona mundialista a la Fórmula 1, una fita que és pròxima després d'haver elevat a 59 punts la seva renda al capdavant del Campionat del Món.

En el traçat japonès de Suzuka, seu de la setzena prova del calendari, el pilot de Stevenage es va reafirmar en la seva lluita amb l'alemany Sebastian Vettel, que va marxar de buit per un problema a la bugia del seu Ferrari.

Gràcies a aquesta incidència en el monoplaça del seu màxim oponent, que va abandonar en la cinquena volta, Lewis Hamilton va veure incrementat el seu marge de 34 a 59 punts. Amb un total de 306 partirà cap al Gran Premi d'Estats Units.

La cursa del 22 d'octubre a Austin podria suposar el quart títol Mundial (ja va ser campió del món el 2008, 2014 i 2015), encara que també tindrà altres opcions a Mèxic i Brasil abans de finalitzar la temporada a Abu Dhabi.

Als seus èxits a la Xina, Espanya, Canadà i Gran Bretanya, en el tram inicial del curs, els van seguir quatre més des de la parada estiuenca. I és que Hamilton va triomfar de manera consecutiva a Bèlgica, Itàlia i Singapur, va ser segon a Malàisia i va reprendre la victòria ahir a Suzuka. Amb la «pole» de dissabte, la primera que va aconseguir el britànic al traçat japonès, va prendre impuls i en carrera va confirmar el seu bon moment. Ni tan sols l'empenta de Red Bull, que va tornar a situar els seus dos pilots al podi, el va fer titubejar.

Lewis Hamilton va sumar 25 punts després de deixar enrere l'holandès Max Verstappen i l'australià Daniel Ricciardo. Tots dos, en tot cas, s'estan convertint en grans aliats per a l'equip Mercedes, en moltes curses han descomptat punts als dos pilots de Ferrari. El finlandès Kimi Raikkonen va ser cinquè mentre que Sebastian Vettel va haver de mirardes del garatge una nova exhibició de l'actual líder del Mundial.En el finlandès Valtteri Bottas va trobar així mateix Hamilton un bon escuder. El seu company, amb una estratègia diferent en carrera, es va deixar avançar en la volta 29 per protegir a l'anglès de l'amenaça del jove Verstappen.

Allunyats d'aquesta lluita es van mantenir els Force India del francès Esteban Ocon i del mexicà Sergio Pérez, sisè i setè, respectivament, després que una ordre d'equip obligués al mexicà a ajornar el seu atac.El danès Kevin Magnussen (Haas), el francès Romain Grosjean (Haas) i el brasiler Felipe Massa (Williams) van completar el top-10. Fora dels punts va finalitzar l'espanyol Fernando Alonso, també protagonista a Suzuka en conduir el seu McLaren Honda des de l'últim lloc de la graella fins a l'onzè lloc. La seva remuntada, però, no va tenir premi.

A la primera volta va acabar, en canvi, el Gran Premi del Japó per al seu compatriota Carlos Sainz. En la seva última carrera amb Toro Rosso, el madrileny es va veure condemnat a l'abandonament pel seu excessiu risc. Va prendre la corba 3 per l'exterior en el seu desig de progressar des de la dinovena plaça, però va perdre el control del seu monoplaça i va sortir acomiadat contra les proteccions.

Després de tres temporades al filial de Red Bull, Carlos Sainz intentarà seguir evolucionant a Renault. La seva arribada a l'escuderia francesa estava previst el 2018, però la urgència de la seva nova esquadra al Mundial de constructors li ha fet avançar la seva arribada. Ja amb Carlos Sainz i sense el britànic Jolyon Palmer, Renault es proposa iniciar una notable escalada en els Grans Premis d'Estats Units, Mèxic, Brasil i Abu Dhabi. Aquestes quatre carreres permetran al madrileny accelerar la seva adaptació al seu nou monoplaça



Sanció per a Alonso

Fernando Alonso va rebre una reprimenda i va ser sancionat amb la pèrdua de dos punts en la seva llicència de pilot per «ignorar les banderes blaves» mostrades quan el britànic Lewis Hamilton l'havia de doblar al Gran Premi del Japó. En un comunicat difós a la seva pàgina web, la Fórmula 1 va explicar que l'asturià no va atendre les indicacions dels oficials entre les corbes 14 i 15 de la volta 51 i no va deixar passar a Hamilton «en l'oportunitat més propera, tal com requereix la normativa». El pilot britànic va doblar Fernando Alonso al revolt 11 de la volta 52.