El Llagostera ho posa fàcil

No hi ha manera que al Llagostera li surtin les coses com espera. Una setmana després del disgust en forma d'empat contra el València Mestalla a casa (2-2), els gironins tenien l'opció de refer-se a domicili, on tot i que només han sumat una victòria -l'única en el campionat-, és on s'han mostrat més còmodes i on s'ha vist la seva millor versió. Ahir, a Lleida, l'equip va donar la cara però, entre la falta de punteria i el bon moment que passa el conjunt lleidatà, que tancava la jornada en places de promoció d'ascens, van condemnar els del Gironès a encaixar la segona derrota consecutiva lluny de casa per, amb cinc punts, seguir en zona de descens a Tercera Divisió.

El conjunt d'Òscar Álvarez ha treballat tota la setmana, sobretot, per corregir els errors mostrats en l'últim partit a casa. Contra el Mestalla, després d'anar guanyant 2 a 0 i amb un home més, els gironins van deixar escapar un triomf molt important que els hagués donat moral per a les pròximes setmanes. L'equip sabia quins van ser els principals errors que s'havien de corregir per puntuar a Lleida, en un estadi molt gran i amb un terreny de joc impecable però, sobretot, davant un equip que ha fet un gran inici de temporada i que lluita per ocupar les primeres places de la classificació. Jugant al seu estadi, el conjunt de la Terra Ferma va sortir amb molta fam des del primer minut. Els primers minuts de partit van ser de clar domini blau, amb arribades i bon joc deixant sense efectes els intents de tenir la possessió de la pilota o els atacs, sempre desbaratats, dels blaugrana. No obstant, el Llagostera ja va demostrar en desplaçaments anteriors, com en el camp del Mallorca o a Vila-real, que l'equip es mostra sòlid en defensa però, novament, erràtic en atac. Dels peus dels jugadors locals Jorge Félix i Agudo, molt perillosos ofensivament, van sortir la majoria d'accions de perill dels de Gerard Albadalejo. Li costava al conjunt llagosterenc trenar jugades de perill però, en canvi, el conjunt local tampoc era gaire insistent en atac, sobretot a partir del minut 25, gràcies al bon ordre defensiu, amb Viale i Esteban, novament, comandant la defensa. De mica en mica va créixer el Llagostera, arribant a ser millor que el rival abans del descans. En atac era Moha el més actiu. Primer, en un xut que va sortir alt i després, abans de la mitja part, amb un contraatac molt clar que no va saber resoldre amb una passada cap a Gabarre, que s'hauria plantat sol davant Diego Rivas.

Si «l'àrbitre xiulava el descans quan millor estàvem», assegurava al tècnic Òscar Álvarez, la segona meitat començava de la pitjor manera per als interessos del conjunt gironí. Tot just al minut dos de la represa, Jorge Félix enviava al fons de la xarxa una pilota que venia centrada per un company des de la línia de fons. El gol, que acabaria significant la victòria per al conjunt del Segrià, seria un cop molt dur per al Llagostera, que no se sabria refer després d'encaixar aquesta fatal diana en un moment psicològicament tan delicat com aquest. I més, sabent com ho està passant l'equip, anímicament tocat i conscient que no li estan sortint bé les coses.

«L'equip que es posa per davant a Segona Divisió B no acostuma a perdre el partit», assegurava Álvarez després de l'enfrontament. I raó no li falta a les seves paraules, que coincideixen amb altres dels tècnics de la categoria. A partir del gol del Lleida els blaugrana van quedar molt tocats i els locals van poder sentenciar el partit si haguessin estat més encertats davant de porteria. En atac, els gironins es van mostrar més aviat inèdits i només un xut molt llunyà de Chica va inquietar Diego Rivas. Des d'aleshores i fins al final, cap capacitat de reacció dels gironins, tocats per la desgràcia i amb poca capacitat de reacció. Ahir, Álvarez va intentar tornar a fer canvis de sistema i sacsejar un equip que no troba la clau per poder cantar victòria -de moment només han sumat tres punts a Cornellà- i encadenar, per fi, una bona ratxa de resultats. Ho tornaran a intentar el proper cap de setmana, quan rebran la visita al Municipal d'un Elx que arriba fortíssim com a segon classificat, només per darrere del Mallorca.