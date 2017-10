El Palamós continua negat a casa

La victòria a Granollers no va tenir continuïtat i el degà no va poder aconseguir la victòria que li hauria permès sortir del descens. El Palamós va oferir una imatge preocupant i va caure clarament superat per un Sant Andreu superior que va clavar unes estocades en uns moments determinants del matx.

Als 3 minuts, l'home més incisiu i perillós dels locals, Marc Vilà, va disposar de la primera ocasió, però la seva rematada amb el cap va sortir a fora. Una mica més tard,els locals van demanar penal per una entrada sobre Vilà que l'àrbitre va ignorar. En canvi, en la primera arribada dels quadribarrats, Juanan amb el cap no va perdonar i va superar Quintanas.

Els somnis dels de Vicenç Fernández es van esvair ràpidament just començar la segona part perquè una errada de la defensa palamosina va permetre a Alfred situar un 0 a 2 que va deixar molt tocada la moral del Palamós. La reacció dels groc-i-blaus va ser tímida i només Marc Vilà va posar a prova Segovia. L'ex del La Jonquera va enviar un xut des de la frontal que el porter barceloní va enviar a córner i en el posterior llançament, un nou xut de l'extrem vidrerenc va ser refusat per un jugador visitant que a punt va estar d'acabar en un autogol. La sentència definitiva va arribar amb el tercer gol barceloní obra d'Òscar després de rematar una pilota dins l'àrea i sense deixar-la caure. Les ocasions dels palamosins van ser escasses i evidencien el gran handicap dels de Vicenç Fernández aquesta temporada: 5 gols en 9 jornades.

Ara, les urgències i la pressió tornen a trucar a les portes d'un equip que té dues sortides consecutives, a Horta i Castelldefels.