El Peralada empata a Saragossa i encadena quatre partits sense perdre

De mica en mica s'omple la pica. A Peralada tenen molt clara quina és l'exigència de la Segona Divisió B i ho van patir en primera persona en les primeres quatre jornades, quan van perdre tots els partits en què, tot i no jugar malament, a vegades l'experiència i d'altres la punteria van condemnar un equip que ha aconseguit refer-se i començar a fer-se un lloc a la categoria. L'equip aconsegueix madurar jornada rere jornada per, arribats gairebé a l'equador de la primera volta, encadenar quatre jornades consecutives puntuant per agafar bones sensacions i seguir creixent.

Ahir, el Peralada-Girona B va aconseguir un punt en la seva visita al camp del cuer, l'Aragó. Amb moral després de sumar el primer triomf fa una setmana, a casa, contra el Badalona, els gironins van veure com el rival, que encara no sap el que és guanyar aquesta temporada, sortien sobre el terreny de joc amb molta fam i amb ganes de fer mal davant un rival directe. «Els primers 25 minuts de l'Aragó han estat molt bons. Tot i que els costa molt guanyar, és un equip que sap tenir molt bé la pilota i té bons jugadors per fer mal al contrari», destacava Arnau Sala, entrenador del Peralada, un cop finalitzat el partit. Pressionats per la situació, els jugadors aragonesos van sortir molt concentrats i Pep Biel, el local més actiu en els primers minuts, va tenir les dues primeres arribades de perill. Primer, amb un xut que va sortir fora per poc i després, encara en els primers deu minuts, tampoc podia xutar en direcció a la porteria defensada per Gianni.

El filial del Saragossa seguia pressionant molt els gironins, que els costava sortir de la zona defensiva en els primers minuts i poc abans de la mitja hora de joc, al minut 27, els locals aconseguien avançar-se en el marcador. Aparicio, amb un xut molt potent i col·locat des de fora l'àrea va aconseguir superar Gianni per avançar el seu equip al marcador. Es complicava la visita del Peralada al camp del cuer, però la reacció dels de l'Alt Empordà era gairebé immediata. Vuit minuts després, al 35, Álamo tornava a situar l'empat a l'electrònic que, al final, acabaria sent definitiu. El gironí va estar molt atent dins l'àrea per agafar un rebot i, amb un potent xut creuat amb la cama esquerra, superava el porter Sergio per igualar novament el matx.

La segona meitat ha estat marcada per l'expulsió del davanter peraladenc Kevin Sony al minut 64. L'àrbitre va creure que el jugador va agredir amb el colze un rival quan la pilota no estava en aquella zona i el va expulsar. «Hem jugat mitja hora amb deu i hem aguantat bé, fins i tot, hem tingut les ocasions més clares per guanyar», assegurava Arnau Sala, que va veure com el seu equip, a l'últim minut, podria haver sumat els tres punts de la seva visita a Saragossa.

Amb sis punts, el Peralada-Girona B tanca la jornada a un sol punt de la salvació i amb la vista posada en el proper partit. Serà novament a domicili, quan visitin diumenge el camp de l'Hèrcules.