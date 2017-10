El Corredor Mató C.H. Palafrugell va fer història dissabte passat en debutar a l'OK Lliga amb una victòria després de superar el Caldes per un ajustat 3 a 2. L'arribada d'aquest modest club baixempordanès amb més de 60 anys de vida a l'elit de l'hoquei espanyol s'ha assolit gràcies a molts factors. A a la feina ben feta des de la directiva de no voler estirar més el braç que la màniga, a la confiança en un tècnic, Xavier Garcia Balda que ha estat tota una vida a l'entitat, a un grup de jugadors compromesos que són la base de l'ascens i a una afició que deixa petit el pavelló, convertint-lo en una autèntica olla a pressió.

El president del Palafrugell, Joan Tané, explica que «per nosaltres és un premi poder jugar a l'OK Lliga perquè era un fet impensable i hem fet història. Vam fer una temporada extraordinària l'any passat i el partit contra el Caldes va ser molt professional. De vuit jugadors que tenim a la plantilla, només en disposàvem de sis perquè un ha patit una pneumònia i l'altre un trencament dels lligaments encreuats. Ens pensàvem que a la segona part faríem aigües, però, va anar molt bé». Tané destacava l'actuació del porter Linu, «que ho va aturar tot» i va confessar que «els últims trenta segons em van servir per adonar-me'n que tinc el cor molt bé perquè vaig patir el que no està escrit».

Tané considera que per Palafrugell, tenir un equip a l'OK Lliga «és viure un conte de fades, en aquesta Lliga hi ha tres grups, uns que estaran al capdavant, d'altres a la meitat per intentar jugar la Copa del Rei o a Europa i un darrer, entre ells, nosaltres, que lluitarem per evitar el descens. Per tant, quina millor manera que començar aquesta lluita que amb una victòria. Ara ens toca un calendari dur amb el Barça, Liceo i Reus, un autèntic Tourmalet on si hi traiem un punt ja estarem contents». Tot i la dificultat, el president considera que el Palafrugell es pot salvar: «hem vingut per quedar-nos-hi la temporada que ve i la directiva té tota la fe del món amb la feina del tècnic i els jugadors. Segur que si fem molts partits com el del Caldes ens salvem».

Sobre la resposta de l'afició, Tané va apuntar que «és fantàstica i és el nostre jugador número sis, ens animen com sempre han fet i amb ells els rivals ho tindran difícil si volen guanyar a Palafrugell. A més, ara estem involucrats amb la configuració d'una grada jove per ser més forts». Ara s'està duent a terme la segona fase d'ampliació del pavelló. «L'única manera d'ampliar-lo és pel gol nord i sud. Aquest any l'Ajuntament ha destinat uns 230.000 euros per ampliar el gol nord i aquí hi tindrem un bar fix i també una superfície de 100 metres per fer-hi una nova graderia».

El president del Palafrugell també va tenir paraules per a l'entrenador Xavier Garcia Balda: «porta deu temporades com a tècnic, però, va arribar al club amb tres anys, va ser jugador durant molts anys i encara el tenim aquí. És l'artífex de tot, l'equip l'estima i és una persona insubstituible».

Tané considera que el CH Palafrugell és el referent esportiu del Baix Empordà perquè «sempre hem tingut una bona escola, però, en les últimes tres temporades la cosa s'ha desmadrat en positiu i esperem que duri molts anys. Sobre la situació econòmica explica que «només hem fitxat en David Carles (Girona). Nosaltres som un club amateur i ens enfrontarem a clubs professionals. Aquesta directiva no es gastarà un euro que no tingui perquè la nostra filosofia és la de poder mantenir-nos a l'OK Lliga amb els jugadors que teníem a Primera Nacional».