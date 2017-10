El bàsquet gironí farà un homenatge pòstum a Sitjà dissabte a Fontajau

El bàsquet gironí farà aquest dissabte a Fontajau (19.00) un homenatge pòstum a la figura de Ramon Sitjà, que va morir diumenge passat, un dels grans impulsors del bàsquet gironí durant dècades. Nombrosos jugadors i entrenadors gironins van passar per les seves mans i van rebre els seus consells, sempre fets des de l´estima absoluta que li professava a aquest esport. El funeral, celebrat dilluns a la parròquia de Sant Josep, va ser també un gran homenatge a la seva figura, però des de la Representació Gironina de la Federació Catalana de bàsquet, i amb la col·laboració de diversos clubs gironins, es vol rendir un altre reconeixement a la seva persona per la seva dedicació al bàsquet i la passió per aquest esport transmesa a diverses generacions de joves gironins.

Aquest acte d´homenatge tindrà lloc durant el partit de Lliga Femenina entre l´Spar Citylift Girona i l´Star Center-Uni Ferrol, el proper dissabte 14 d´octubre a partir de les 19:00 h al pavelló de Fontajau. Tots els clubs gironins hi són convidats, amb la presència de jugadors, tècnics, directius i familiars. Per reservar la seva localitat només cal adreçar un correu a l'adreça promocio@unigirona.cat per poder tenir una previsió de l´aforament.

L'Uni Girona s'ha volgut sumar als actes que es faran de record a l'introductor del minibàsquet, fundador del Sant Josep i que va dedicar més de 60 anys al bàsquet. L'Uni recordarà la figura de Sitjà, amb la presència dels seus familiars, aprofitant el primer partit oficial que disputarà a Fontajau aquesta temporada. Serà dissabte a les 19.00, en un horari fixat per Teledeporte, que ha escollit aquest duel contra l'Uni Ferrol per transmetre'l en directe.

Ramon Sitjà serà recordat per ser el fundador del Sant Josep el 1962 en el que, anys més tard, seria l'embrió del bàsquet professional a la ciutat. Nombroses generacions de jugadors gironins, i molts entrenadors, varen rebre les ensenyances de Sitjà que, fins fa poc temps, encara passava cada dia pel pavelló de Sant Josep per compartir la seva experiència.