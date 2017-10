El Bordils fa pinya per trencar la ratxa de derrotes

El Bordils tenia fixada la visita de l'Amenábar, dissabte, com el dia perfecte per començar a remuntar el vol a la lliga de Divisió d'Honor Plata després de tres derrotes seguides. A la Copa s'havia fet un gran paper eliminant el Torrelavega, i amb el suport del Blanc-i-Verd, Sergi Catarain confiava que el primer triomf a la lliga no es podia escapar. Però es va fallar, els jugadors van mostrar-se més espessos que mai i els de Zarautz van imposar-se molt clarament per vuit gols (22-30).

La temporada tot just arrenca, hi ha marge per a la reacció, però el vestidor és conscient que urgeix començar a puntuar. El tècnic va reunir l'endemà de la derrota amb l'Amenábar la plantilla per fer pinya i conjurar-se de cara al partit d'aquest dissabte, també a casa, contra el Ciudad Real. Catarain explica que «aprofitant que diumenge a la tarda hi havia l'acte de presentació de tots els equips vam quedar mitja hora abans i vam parlar de la situació. Contra l'Amenábar no vam estar gens fins, gens posats al partit. Penso que el tema polític ens va poder passar factura, perquè els jugadors no van estar mai al 100%». El missatge del tècnic és que «ho tirarem endavant entre tots, millorarem a poc a poc». Catarain també admet que el proper partit, tot i ser molt aviat, té aires de final «encara que és mal dia per necessitar la victòria ja que el Ciudad Real és un gran equip». En tot cas té clar que «si som capaços de guanyar l'ansietat i jugar com el dia de la Copa, amb aquella intensitat defensiva i aquella circulació de la pilota en atac, estic segur que guanyarem».

El problema està diagnosticat: «hi ha l'angoxia de tenir zero punts i veure'ns a la cua de la classificació. És un tema mental, comença a ser urgent puntuar». El Ciudad Real, a pesar de tenir una plantilla molt competitiva, no ha començat la temporada gaire bé. Té tot just tres punts i ocupa el tretzè lloc de la classificació. Després d'aquest duel el Bordils té partit de Copa, l'altra setmana, contra el Guadalajara de l'Asobal, també al pavelló Blanc-i-Verd.