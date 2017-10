L'Uni Girona s'exhibeix en el debut a l'Eurocup

Un espectacular parcial de 6-23 al tercer quart, amb un Spar Citylift pletòric, reduint gairebé al no-res el Gernika, ha certificat la convincent victòria de l'equip gironí en el debut a l'Eurocup d'aquesta temporada. Després d'una primera part força més igualada, amb Marina Bas per a l'equip local i Núria Martínez per a les gironines, de protagonistes, tot ha canviat després del descans. Sobre el parquet de La Casilla només hi ha hagut un equip, el d'Èric Surís.

L'Uni ha anat sempre per davant en el marcador. Després del 0-8 en els dos primers minuts, el Gernika ha pogut igualar el partit, arribant a situar-se a tres de desavantatge (13-16) segons abans del final del primer quart. Tot i això, el parcial s'ha tancat amb +5 després d'una cistella sobre la botzina de Conde (13-18).

Una cistella de Pina tot just arrencar el segon quart ha situat el Gernika altre cop a tres (15-18), però aleshores Conde i Traoré han disparat l'Uni fins a la seva màxima diferència (+11, 18-29), tot i que la millora defensiva de l'equip basc les ha tornat a acostar al marcador (28-33) a tres minuts del descans. Núria Martínez, Colhado i dos tirs lliures d'Evans situaven el 31-39 al final del segon parcial, resolent amb èxit els moments més complicats del duel.

Si el parcial d'inici havia sigut de 0-8, en l'arrencada de la segona part l'Uni ha trencat el partit. Primer amb un 0-7 que disparava la diferència a +15 (31-46), i a partir d'aquí, les noies de Surís no han tingut aturador. A menys de tres minuts per acabar el parcial l'Uni havia firmat un registre de 2-18 que li donava una renda de +24 (33-57) després d'un bàsquet de Mendy. El partit estava dat i beneït.

El darrer quart, que ha arrencat amb un marcador de 37-62, ha sigut absolutament intrascendent. El partit ja feia estona que estava guanyat, amb una solvència absoluta per part de l'equip gironí. L'Uni, després de cinc partits seguits a fora, entre Supercopa, Lliga Dia i Eurocup, arriba pletòric al debut oficial a casa. Serà dissabte (19.00) contra l'Uni Ferrol. L'Eurocup arribarà a Girona el proper dijous 19 d'octubre (19.15) contra el Landes de Queralt Casas.