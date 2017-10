El Peralada reacciona i escala posicions entre tots els filials de Segona B

Quan es fa un salt de categoria, l'adaptació a la nova sol necessitar el seu temps. Nous rivals amb jugadors de més qualitat, nous camps i l'acoblament de la plantilla fan que normalment, el procés d'aclimatació requereixi un cert període i també, sobretot, molta paciència. El Peralada ho està vivint aquesta temporada en el seu debut a Segona B. Pel que fa a resulats, el filial del Girona va començar de la pitjor manera possible (4 derrrotes seguides) que combinades amb diverses lesions importants i els problemes burocràtics perquè homes importants poguessin jugar ho feien veure tot negre. Amb el pas de les jornades i sense rendir-se mai, els d'Arnau Sala comencen a despertar-se. Tant és així que ja sumen quatre jornades consecutives sense perdre (3 empats i una victòria) i les sensacions són molt més positives que a la quarta jornada, quan comptava els seus partits per derrotes.

L'ascens als despatxos del Peralada va permetre al Girona comptar amb el seu filial a la categoria de bronze i equiparar-se a la majoria d'equips que formen part de la Lliga (Primera i Segona A). En aquest sentit, dels 19 filials que hi ha enguany a Segona B, el Peralada no és el que ha començat més malament la competició. El Valladolid B (3 punts), l'Aragó (4 punts) i el Las Palmas Atlètic (4 punts) tenen més maldecaps que els alt-empordanesos. Un rendiment semblant al del conjunt que prepara Arnau Sala estan signant, a banda del Vitòria, el Reial Madrid Castella (8 punts) i l'Osasuna B (7 punts). En canvi, Deportivo de la Corunya B (1r, 19 punts), Celta B (2n, 18 punts), Sporting B (2n, 19 punts), Vila-real B (3r, 18 punts) i Granada B (1r, 16 punts) han començat la temporada com un coet i lluiten per ocupar els llocs de play-off d'ascens a la categoria de plata.



El pitjor debutant

El filial del Girona és un dels sis equips que s'estrenen aquest curs a la categoria de bronze juntament amb Cerceda (filial del Lugo), Rápido de Bouzas (rival dels gironins al play-off d'ascens, Vitoria (filial de l'Eibar), Formentera i Unión Adarve madrileny. En aquest sentit, el balanç dels nouvinguts a Segona B és similar, amb les excepcions dels dos equips gallecs. I és que mentre Adarve (15è, 7 punts), Vitòria (17è, 6 punts), Formentera (12è, 9 punts) i Peralada (17è, 6 punts) naveguen per la part baixa de la classificació, Cerceda (5è, 14 punts) i Rápido de Bouzas (7è, 13 punts) estan sent dues de les revelacions del Grup I de la categoria que comanda el Deportivo B -ascendit també aquest estiu i amb l'ex-Girona Cristóbal Parralo a la banqueta- amb 19 punts. Com el Peralada, el Vitòria (filial de l'Eibar) també té 6 punts però el fet de tenir millor diferència de gols, deixa els gironins com el pitjor debutant.



Pendents de Soni

D'altra banda, Arnau Sala està molt pendent de la resolució del Comitè de Competició pel que fa a la sanció que pugui rebre Kevin Soni. El davanter va ser expulsat amb vermella directa al camp de l'Aragó i s'exposa a una sanció de possiblement més d'un partit.