Tercera aventura europea de l'Uni

La primera experiència europea de l'Spar Citylit Girona va arribar ara fa dues temporades, jugant l'Eurolliga. Una estrena per la porta gran que va portar a Fontajau equips com Ekaterinburg, Praga, Bourges o Orenburg i estrelles com Diana Taurasi, Brittney Griner, Ann Wauters, Cèline Dumerc o la gironina Marta Xargay. L'Uni, llavors entrenat per Miguel Ángel Ortega, va caure eliminat a la primera fase. Però no sense deixar per al rècord el duel anotador entre Chelsea Gray i Taurasi en un igualat Uni-Ekaterinburg o la victòria a Fontajau contra el Praga, llavors vigent campió de l'Eurolliga. La temporada passada, ja competint a l'Eurocup i amb Èric Surís a la banqueta, l'Uni va acabar invicte a la primera fase, sis victòries en sis partits, incloent-hi les dues contra el reconegut Castors Braine belga, i tampoc va tenir problemes per superar la primera de les eliminatòries directes contra el TSV 1880 alemany. El problema va arribar després, a vuitens de final, quan li va tocar el poderós Agu Spor turc de Chelsea Gray, Wauters o Dubljevic. Victòria per 71-64 i derrota inapel·lable a Kayseri, 85-54, que deixava les gironines fora d'una competició a la qual tornen a aquest vespre en una pista mítica del bàsquet estatal, La Casilla de Bilbao.

«Sempre fa molta il·lusió jugar competició europea, intentarem començar guanyant però sabem que Gernika és un equip molt complicat, que la temporada passada en lliga ja ens va guanyar a la seva pista, amb molta capacitat física amb Anna Gómez, Maria Pina o les americanes», comentava ahir Èric Suris, qui preveia que el darrer fitxatge de les basques, la pivot Marina Bas, encara que, a la tarda, el club basc ja tenia inscrita a la pàgina web de la FIBA l'exjugadora del Hatay turc i l'Umea suec, entre altres equips. Les darreres incorporacions de Bas i de la nord-americana Alice Devaughn, va debutar diumenge contra el Mann Filter, per completar un equip que encara no ha pogut incorporar la que estava cridada a ser un dels seus referents, Talia Caldwell (excompanya de Rosó al Conquero) i que ha perdut Gastaminza per lesió. A la lliga, de moment, el Gernika ha guanyat contra Zamora i ha perdut davant Sant Adrià i Mann Filter en tres partits on el pes del joc l'han portat en Anna Gómez, María Pina, Sutherland i l'escorta Alston que, però, no pot jugar competició europea. Aisha Sutherland, segurament la jugadora de més talent ofensiu del Gernika, és de Belice i com a Cotonou no ocupa plaça d'extracomunitària a la lliga però sí a l'Eurocup, on les basques han hagut de descartar Alston. Les dues places d'extracomunitàries són per a Sutherland i Devaughn en una decisió que deixa el tècnic, Mario López, amb només quatre exteriors: Gómez, la també base Juana Molina, Naira Díez i María Pina. Per dins, les dues extracomunitàries, més la Yaiza Lazaro i, en cas que acabi jugant, la russa Marina Bas. «En competició FIBA mai pots dir que ets favorit i més jugant fora de casa, perquè a Europa està molt marcat jugar a fora o jugar a casa amb partits molt físics condicionats per uns criteris arbitrals diferents dels que s'apliquen a la lliga espanyola», detallava un Èric Surís que no té baixes per al partit d'aquest vespre i que creu que, tot i admetre el desgast pels molts viatges d'aquest inici de temporada, «No podem pensar ara en el cansament, hem de mirar de tirar endavant aquest partit i després pensar que ja tindrem temps de preparar els dos partits seguits a Fontajau contra Landes i Ferrol».



Un grup amb Landes i Cegled

A la mateixa hora del Gernika-Uni, els altres dos rivals del grup G, Landes i Cegled, s'enfrontaran avui a la localitat occitana. La primera fase de l'Eurocup està estructurada amb deu grups de quatre equips i, després d'una lligueta a dues voltes, passaran a fase d'eliminatòries els dos primers de grups més els quatre millors tercers. D'aquests 24 equips, els vuit millors quedaran exempts de la primera ronda i s'afegiran a la segona mentre que, com l'any passat, a quarts de final entraran en competició quatre equips descartats de l'Eurolliga. El format d'eliminatòries amb anada i tornada es mantindran fins a la final. Entre els equips més destacats de la resta de grups hi ha conjunts molt potents. Especialment els turcs com l'Agu Spor, botxí de l'Uni l'any passat, Besiktas, Hatay, Mersin o l'Universitat d'Istanbul, nou equip d'Ify Ibekwe, o equips russos, francesos, italians...