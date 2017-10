Barça i Espanyol posaran a prova el gran inici de curs del Girona juvenil

Un gol del Gimnàstic Manresa al temps de descompte va evitar el cap de setmana passat que el Girona juvenil aconseguís la seva sisena victòria consecutiva. L'empat final (1-1) no embrut un començament de Lliga excel·lent dels nois d'Àlex Marçal que comanden des de fa algunes jornades la classificació del Grup III de Divisió Juvenil. Sí, per davant d'equips amb un potencial enorme a nivell d'infrastuctures de planter com el FC Barcelona, l'Espanyol, el Mallorca o el Saragossa. Tot plegat ha situat el Girona entre els millors equips juvenils de l'estat. Ara bé, el conjunt d'Àlex Marsal encara entre avui i diumenge una doble prova de foc per comprovar l'abast real del potencial de l'equip. La visita d'aquest migdia (12:00, Barça TV) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per enfrontar-se al Barça i el duel de diumenge a Vilablareix per rebre l'Espanyol (2/4 d'1) calibraran les forcesi el nivell de l'autèntica revelació de la temporada. A les files del conjunt blaugrana i del blanc-i-blau, el Girona s'hi retrobarà amb dos jugadors amb passat blanc-i-vermell. Es tracta del defensa de Cassà Arnau Comas (Barça) i del davanter gironí Ferran Brugué (Espanyol), autor de 3 gols fins ara.

Malgrat l'empat a Manresa, els 16 punts de 18 possibles que suma el conjunt blanc-i-vermell igualen els registres dels millors equips de l'estat. De fet, llevat del grup de Canàries, on Las Palmas i Tenerife han fet el ple de victòries (18 punts), no hi ha cap més equip que tingui més punts que el Girona. Així, Athletic Club, Sevilla, Atlètic de Madrid i Atlético Madrileño són líders dels seus respectius grups amb els mateixos 16 punts que el Girona. El Racing, amb 15, és l'únic líder de grup amb una puntuació més baixa.

Camí del rècord del 11-12

Els números de l'equip de Marsal superen fins i tot els que van signar la fins ara millor tongada de futbolistes que ha donat mai el Girona. El juvenil del curs 11-12, sota la batuta de Miquel Àngel Muñoz va finalitzar la temporada tercer classificat només per darrere de l'Espanyol i el Barça. Ara bé, dels primers sis partits de Lliga en va guanyar 4, empatar un i perdre'n un altre (13 punts). Aquell equip estava format, entre altres, per homes com Pere Pons i Gerard Valentín, ara a Primera amb el Girona i el Deportivo de la Corunya respectivament, Coris (Osasuna), Carles Mas i Dembo (Olot), Vivancos (UCAM Múrcia).